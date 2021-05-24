上次Carman主持Toby Chan成功做車軨學徒，到最後還是抵受不住誘惑最終倒貼數千元換了四條車軨，荷包乾硬化的Toby Chan又要再次尋覓新技能了。Toby眼見自己的座駕數星期沒有洗白白，便忽發奇想決定向屯門「洗車皇」拜師學藝，好讓自己學多一門手藝傍身。

既然跟洗車皇老闆葉哥學藝，第一步當然是要學習如何洗車。而洗車的第一個步驟就是要沖水，師傅教路「水向低流」，沖水時一定由上而下，沖走表面污垢。沖水過後，第二個步驟就是用一塊浸有洗車液的洗車海綿清潔車身，再用清水沖走泡沫，原來跟洗澡大同小異。

先沖水再推泥膠 為打蠟做好準備

為了更深層清潔車身，下一步就要用泥膠去推走依附在車身的鐵粉，師傅特別提示Toby推泥膠時，車身一定要用清水或梘水保持濕潤，否則就會很容易刮花車身。而推泥膠這個繁複的步驟都是為了打蠟做好準備。

打蠟磨走細小花痕 殘餘蠟水要抹乾

開始打蠟，當然就是要準備好打蠟機、軟海綿、硬海綿、粗蠟、白蠟及黃蠟。據師傅所說，打粗蠟時只需在海綿上放四點蠟，而這四點蠟能夠覆蓋八塊海綿的面積，然後可以開動打蠟機以較慢的轉速把粗蠟平均地派送，行內稱為「派蠟」。當「派蠟」完成，就可以提高轉速進入研磨階段而把車身細小花痕磨走。當研磨工序也完成，師傅就提醒Toby必須盡快把「飛蠟」抹走，否則時間久了這些蠟水的殘餘物便會依附在車身。當然光是把花痕磨走是不足夠的，下一步就要用幼蠟把車漆的光亮度帶出來，這步驟跟打粗蠟大同小異。

鍍膜保護令立立 均勻塗上車身表面

當拋光過程完成，就是時候把這份光亮保護起來，近年坊間十分流行利用鍍膜來保護車身漆面。洗車皇就教路鍍膜液在使用前必須完全搖勻，以避免沉澱物磨花車身。至於塗鍍膜的過程相對簡單，先準備一塊全新的眼鏡布和一塊塗鍍膜專用的藍磚，然後每次在特定範圍內塗勻車身表面。當車身都均勻地塗上鍍膜時，就可以用一塊纖維布抹乾淨車身，此時車身不但會變得更加光亮，保護性亦會大大提高。

最後清潔內櫳 學「蒸櫳」 忌高溫蒸內頂篷

在今次的學師課程，Toby最後一個任務是清潔內櫳。由於今次清潔的保時捷Boxster是淺啡色內櫳，因此師傅建議用神奇海綿清潔內櫳的污垢。首先將清潔劑噴上神奇海綿，然後慢慢塗勻內櫳要清潔的範圍，再用一塊乾淨的濕布抹走污垢。最後一步就是要做俗稱「蒸櫳」的工序，即利用蒸氣和消毒劑把車廂的布料和皮革進行深度清潔，師傅特意提醒Toby「蒸櫳」時一定要提防一些電子按鈕，另外車廂內頂篷是萬萬不能以高溫蒸的，事關頂篷的膠水很容易因此而溶掉，然後出現「塌頂」情況。

總括而言，今次的學師體驗讓Toby Chan深深體會到洗車並非隨便用水喉沖一沖便算，事關在汽車美容的範疇，要涉獵的知識實在是太廣泛了，如今在洗車皇上了一課汽車美容6部曲速成班，相信Toby對汽車美容師這職業必定有更深的體會。洗車皇老闆葉師傅更笑言以Toby今日表現和天份，估計他兩年可以學滿師，成為一名汽車美容師。

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

Produced By：Fruity Nutty Studio

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