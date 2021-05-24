「翩翩堂前燕，冬藏夏來見。」——李陵《艷歌行》。初夏之時，走過老建築、騎樓底，總不時聽到雛鳥鳴啼，抬頭一看，自會發現一個個燕巢附於樑上。居於元朗獨立屋的文sir，亦有燕子相中他的家宅，每年來訪。今年天氣剛熱暖，燕子又一期一會的回家了。

燕子首次來訪是前年的事了。

當時一隻燕子飛來停在車房內的電掣上，那時剛好是颱風之後，文sir以為牠只是來暫避風雨，便不以為意。後來見地上很多泥巴，又有很多幼樹枝，才知牠是想築巢安居。見燕子嘗試把巢築到光管上，文sir生怕牠會觸電，於是爬高把光管的「士達」（starter）關了。不知道是不是碰過有了人的氣味，燕子便飛走了沒再回來。

每年回來築巢繁殖

沒想到第二年燕子又回來了，還帶了另外兩隻燕子來，監督牠倆築巢。「我看牠們叼十次枝葉回來，八次都是跌在地上的，築巢很不容易。可是半個月後，牠們真的成功築了一個半隻手掌大小的巢，之後在上面加疊，便進度加快的築好了巢。」文sir說道。而本來那隻燕子亦飛走了，剩下另外的兩隻住下來，牠們生蛋、哺鳥。文sir記得清楚，那是差不多三月的事──剛好是上年疫情在家網課的時候，牠們來了。四月中忽爾一天聽到吱吱喳喳的雛鳥聲，看看才知生了三隻小燕子，五月中，羽翼已豐，牠們舉家便飛走了，是他家兩個月的短期租客。

沒想到鳥兒都內置了GPS，今年燕子夫婦又回來了，又添丁弄瓦生了四隻小燕。文sir又如往年一樣，為牠們張羅清潔，高高興興為燕子拍家庭照留念放上社交媒體分享，看來歡歡喜喜的，但文sir坦言，他最初都有想過趕走燕子。

被燕子選中是福氣

「一開始我不太希望牠們在這成家立室，因為起巢的光管正正在大門前，起初有抗拒，因為鳥糞真的很多，出門口會擔心被雀糞滴中，車也常常被鳥糞弄髒，有時剛洗好車又有鳥糞，真的很氣人。」此外文sir也擔心家中的兩隻狗狗：「因為狗對氣味很好奇，甚麼都會嗅，我又不清楚雀鳥會否有些甚麼菌，始終兩隻狗才是我真正的寵物，如果牠們舔了生病了便有點無謂。」

但思前想後，文sir最終還是決定留下這幾位客人。「我爸爸媽媽說，燕子築巢是福氣來的，表示家中風水好，千萬不要趕走。另外我亦跟太太討論過，因為我們第一次見燕子來到，剛好是颱風之後，想想牠們無家可歸也真的很可憐。既然巢已築好，便隨牠們吧。」

為鳥糞出盡法寶

心意已定，接下來只需要找尋相處的方法。最初，文sir嘗試阻止燕子在電掣位置休息，因為那位置正正是汽車後座的手把位置正上方，經常沾到鳥糞。所以他便放了一頂帽，希望把燕子趕回巢中。還搞笑地畫了個告示，警告燕子們不要隨處便溺，違反三次便趕走。結果當然是沒有作用，所以他現在改為放一塊膠板來隔着鳥糞。另外他又在巢的正下方，放一個包了膠袋的兜來盛住燕子的糞便；又圍起欄杆，讓狗狗在花園走動時不能走近鳥糞，讓人、狗、燕可以在同一空間和平共處。

「去年我還覺得有點煩，因為我不太喜歡雀糞太髒，現在是習慣了，看見牠們飛來飛去，覺得挺有趣，家中也好像熱鬧多了。」文sir說道。

雛鳥出生添熱鬧

熱鬧是當然的，因為今年自四隻小燕子出世，從早到晚家中都吵個不停。文sir也笑言好在他當老師，本來就需要早起。「我自己調鬧鐘是五時四十分起床，但五時半已被牠們吵醒，吱吱喳喳吵得很厲害。」因為每當爸爸媽媽找食物回來了，小燕子都會把頭伸長，張嘴大叫要爸爸媽媽餵食，吃完安靜一回，待父母回來又再吵，直至日落西山。「那種吵的誇張程度是，夏天我開了冷氣，網課時學生還是問阿sir你家怎麼這麼吵？我說是的，剛剛有一家小鳥搬來。」文sir笑說。

這幾位不請自來的客人，由抗拒到接受，發展到現在，還多少有點期待。

今年飛走了 盼明年再來

「我本來覺得牠們像租客似的，但這兩年見牠們生蛋孵小鳥，成家立室又長大飛走，久了就覺得有點像家人。雖然是吵了點，又髒了點，又要我花點工夫，但還是覺得幾熱鬧開心的。今年飛走了，亦會期待牠們明年又回來，要是不回來的話，我可能還會有點失落。」

這是初夏裏，文家的燕子們的一則小故事。

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