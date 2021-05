香港影迷很喜歡將杜汶澤《頭文字D》其中金句:「神以前都係人,不過佢做到人做唔到嘅嘢,之後佢就係神。」但看畢《F9狂野時速》(Fast & Furious 9)後這金句或許要從此改寫,因為雲迪素 (Vin Diesel)一夥人做嘅嘢早已超越神……起碼神不會想得出要設計一架「可以衝出外太空的車」。

兩大型男浪漫二十年

不知不覺距離第一集《Fast and Furious》已經二十年,當年電影雖然未至於B片,但也是相對成本預算較低的製作,誰知刀仔成功鋸大樹,由2001年起每隔兩三年便拍一套續集,系列數量直逼本地班霸《陰陽路》。為甚麼如此受影迷歡迎呢?因為電影集合男士們最愛兩大恩物:美女與名車。即使陪男友入場的女觀眾也能樂在其中,因為戲中一個帥哥一個大隻佬:看着雲迪素用那雙麒麟臂緊握軚盤拉handbrake來個飄移,再用深情眼神側頭凝望隔鄰駕駛着GT-R、一頭永遠亮麗金髮與一雙澄藍碧眼的保羅獲加 (Paul Walker)……兩大型男炮製這份男人的浪漫能讓男女觀眾各取所需,不分性別齊齊心心眼。

保羅獲加再難See You Again

可惜保羅獲加在2013年離開了我們,剩下當時尚未拍畢的《F7》,當年導演除了找他弟弟作替身拍畢尚未完成的部份外,亦在片尾專誠以特技製作了Dom跟Brian各自駕駛着愛駒分道揚鑣的一幕,聽着背景歌曲《See You Again》,Wiz Khalifa唱着「It’s been a long day without you, my friend」,粉絲儘管老淚縱橫難捨難離,但心裏也明白這是兩兄弟無可避免要走上的終點,之後的競速追逐便要雲迪素一人孤身上路。

為Toretto Family補上缺口

直至《F9》,故事卻非常突然地安插一位之前從未鋪陳的Toretto家族成員出現,這位Dom的弟弟Jakob (WWE摔角手John Cena飾)背上弒父罪名被Dom趕出家族,多年後的今天再以敵人身份出現……不過只要長情一點的粉絲大概也猜想到,由他出現的第一分鐘身上已掛着代表Toretto家族的十字架頸飾,即使再怎麼歹勢始終沒有放低家族成員身份,兩兄弟最終一定會和好如初。《F9》很窩心地在Dom失去了一位兄弟後再為他安排另一段兄弟情,為他經常掛在口邊的「Family」補上缺口。

延續Brian & Dom兄弟情

因此今集《F9》在故事上偏粉絲向,如果你是《Fast and Furious》的忠粉,了解他們經常掛在口邊的「Family」,你會在看飛車美女以外特別再感受到一份幕後編排的感心溫暖。或許有些觀眾會覺得這份家族情誼膚淺幼稚,就如讓第六集已宣佈死亡的Han再次復活,Dom甫一見到他便來個擁抱,覺得兩個大男人攬頭攬頸也不害羞,但這份「幼稚」正是一直以來刻意經營的男人浪漫,只此一家。如果你從未看過的話,建議入場前至少先觀看2001年第一集《Fast and Furious》,除了能更了解這個男人世界建構的親情觀,今集在劇情上也是直接連繫第一集有關Dom的身世,很多當年只是口頭唸白的劇情也在今集以影像還原,例如第一集Dom跟Brian訴說父親及自己入獄的經過,便在《F9》中徹底還原,並加入不少伏線。還有今集兩兄弟直路鬥衝一幕,其實是對照Brian跟Dom初相識時建立兄弟情的萌芽點,今集雲迪素跟John Cena的兩兄弟對望,正是昔日Brian跟Dom的兄弟情延續並致敬。

阿婆飛車就是好玩

至於大家最愛看的美女與名車場面,美女方面今集有查理絲泰朗(Charlize Theron),戲中跟她過往一樣以居高臨下姿態傲視男人;全片最美私心選是《Game of Thrones》一心侍奉龍女的Nathalie Emmanuel,今集繼續飾演智慧型駭客之餘還上演了一幕無牌駕駛;最過癮則要選在第八集已出現、今集繼續客串的奧斯卡女主角Helen Mirren,只見她年近八十反應快過職業車手,駕駛着跑車一個急煞甩尾再U Turn擺脫警車,讓明知是剪接效果的我依然拍爛手掌——阿婆飛車就是好玩;比較令人失望是當年真正非常打得的米雪洛迪古絲(Michelle Rodriguez)大概因為年事已高,今集連僅有的一場近戰對打也要遮遮掩掩找替身代勞,不得不令人感嘆同時慨嘆:《Fast and Furious》系列(畢竟)已經拍了二十年,歲月催人,就連雲迪素的肌肉也沒有過往緊緻。

享受載具無所不能的快感

至於名駒,車迷最關注大概是電影初段Dom駕駛號稱全球速度最快、動力最強的Dodge Charger Hellcat,但全片最搶眼的卻是由兩個傻佬改裝、再由Tyrese Gibson及Ludacris駕駛衝出太空的烈焰Fieros,其加裝火箭推進器外形的超跨張程度比《回到未來》的DeLorean猶有過之,相信很快成為模型車發燒友新寵。說起太空一幕,有人覺得太誇張失實令人失笑,我卻認為《Fast and Furious》系列是越誇張越好玩,失笑本來就是其中一個快樂泉源。因此作為觀眾不應怕電影無解釋鐵皮外殼如何抵受大氣層高溫(畢竟連高達掉落大氣層也會自燃燒毀),只怕它想像力不夠重蹈覆轍三幅被。

期待《F10》新兄弟再上路

在《Fast and Furious》的世界,就是要享受載具無所不能的快感!這方面《F9》依然源源不絕地為觀眾提供。期待《F10》(繼續由林詣彬Justin Lin執導)Jakob跟Dom兩兄弟再上路,為大家帶來更多新鮮刺激的飛車場面。不過真的不知道下集要如何超越飛出外太空的設定,可能要直落地球核心尋找哥斯拉,或者叫雷神召喚彩虹橋再以氮氣加速「片上」九大星球,然後以一貫低沉頻率的聲線跟外星人說:「We are family!」

撰文:永高

