暑假將至，本是出遠門的日子，然而疫情起起落落，出外旅遊日子遙遙無期，不妨在港參與旅行主題的活動，一掃鬱悶的心情，在周末放鬆一下！

文創市集 重拾旅遊樂趣

文創活動策劃組織Market Fairish將於藍田麗港城舉辦以「旅行」為題的市集，售賣各式各樣與旅行有關的產品、世界各地的特色手工藝品，更包括創意遊戲攤位，讓公眾在香港也能感受旅行的樂趣！

Fairish旅人大步走周末市集

日期：5月27日至30日

時間：上午11時至下午8時

地點：藍田茶果嶺道88號麗港城商場地下中庭

網址：www.facebook.com/marketfairish

拉美文化節 感受拉丁美洲熱情樂天

首屆民間「拉美文化節」將於5月28日開幕，由文化機構Chicaca Culture主辦，希望向港人展現拉丁美洲的熱情樂天，發掘古巴、墨西哥、巴西等國的獨特文化。一連三日活動內容豐富，不僅有小型拉美市集，售賣墨西哥手製飾物服飾，還包括讀書會、旅遊講座、手工藝工作坊、森巴舞入門班、阿根廷探戈手風琴音樂會等。活動須事先報名，出發前請先瀏覽網頁。

CHICACA拉美文化節

日期：5月28日下午7時至10時；5月29至30日下午1時至7時30分

地點：一拳書館（深水埗大南街169-171號大南商業大廈3樓）

網址：www.facebook.com/chicacaculture

旅行插畫展 畫作記錄旅行回憶

插畫家Stella Lam將於白紙花舍展出多張手繪原畫，作品內容圍繞在外旅行的林林總總，亦有為展覽設計的作品，讓參加者透過畫作，勾起過往旅遊回憶。Stella Lam熱愛繪畫，大學時主修藝術，希望透過繪畫充實生活、抒發感受，亦希望為觀賞作品的人們帶來快樂。Stella Lam會在展覽時段的周六駐場，為來訪的人即場製作似顏繪。

「On the road」Stella Lam旅行插畫展

日期：即日至6月22日

時間：中午12時至下午7時

地點：太子荔枝角道93號白紙花舍

網址：www.facebook.com/StellaLamillustration

法國五月藝術展 塗鴉展現創意文化

街頭小巷的塗鴉，展現了不同國家的創意藝術文化。法國五月近期舉辦了「圍封街頭 」展覽，集合了11名新興的法國街頭藝術家，為展覽創作不少新作品，展出來自法國不同地區、多樣化的法國街頭藝術場景，合共50多件獨一無二的作品。其中包括各種不同媒介和技巧，例如噴漆、模版藝術、拼貼畫、精美的版畫和限量版作品。他們認為在困難和受限制的時期進行創作，作品更呈現出獨具特色的影響力和色彩。若想了解更多法國迷人之都的魅力，不妨抽空到訪，細味一番。

「圍封街頭 」展覽

日期：即日至6月6日 （逢星期日，三至六）

時間：上午11時至下午7時

地點：灣仔石水渠街82號A地下 The Stallery

網址：bit.ly/3hL2Mc0

撰文：林芷亦

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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