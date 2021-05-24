從小到大談情說愛，我們總是預設只有兩個人。《婚姻條例》也會說：一男一女自願終身結合，不容他人介入。世上卻有種戀愛模式，主動容許他人介入，開放式關係（Open Relationship）實踐者阿Fe說：「開放式關係的經歷，令我更認知到現在的伴侶願意溝通，我才放心想跟他進入婚姻關係。」

不羈放縱愛自由 因約炮開展開放式關係

阿Fe頭四段戀情也是單一伴侶，直到18歲那一年，她在台灣入讀大學，接觸很多性別、性相關的議題，開始探索自己追求的戀愛狀態是甚麼模樣：「我從小到大都是這樣想，戀愛是要一男一女結合，到結婚以後才可以有性行為，但是我發覺原來自己傾向喜歡自由。一對一關係中很多綑綁，對方期待跟你有長遠一點的發展，會計劃很多，這些對我而言不是必需品。」

那時為滿足性需要，她開始約炮，跟不同的性伴侶發生關係，不須跟一個人維持關係，又能滿足自己的性需求。「我覺得我需要一些比較穩定的關係，卻又不想被鎖死，開始發掘到開放式關係的存在。開放式關係是經過溝通、雙方同意下，可以有第三者的介入，包括性行為或者情感上的介入。」實行開放式關係時，她認為情感上男朋友的心需要屬於自己，但是肉體上則可以享有自由，有不同的性伴侶。

關係失敗變情緒勒索 因開放式關係望談婚論嫁

阿Fe首次實行開放式關係，人在台灣，可惜男朋友口裏說得，心底卻很誠實。阿Fe承認，開放式關係並不如想像中容易：「上一段關係是不成功的開放式關係，因為對方沒有坦誠地面對自己感受，對方說不介意，實際上介意我有跟其他男生有性關係。」最終兩人因價值觀不副而分手。她直言了解對方的心情，也曾經為對方改變自己，「我作為伴侶會感覺到他介意，我會停一停、會節制。可是後來他開始有眨低我的價值觀，以眨低你的方式操控你，我就跌入『是否我真的不夠好呢？』的想法。」她認為最痛苦莫過於情感上的不坦承，「其實我說出來，不是抱着『說完你就一定要給我』的想法，我說完後可以再討論，可以有很多協商和溝通。」

回到香港，阿Fe在交友App上認識了現任男朋友，從炮友關係發展成開放式關係：「相處久了，覺得與這個人很合得來，但是同一時間，我又不想進入關係。因為我害怕進入關係是一種綑綁，我不想放棄跟其他人性行為的機會，但是同時間覺得這個人很值得維繫，就向他提出可否試試開放式關係。」想不到男友一口答應，不過，男友自己則不考慮和其他女生有性行為，阿Fe回想：「我那時很驚訝：你不會覺得不公平嗎？我可以出去有性行為，而你不能。我甚至會主動要求他出去試試，但他拒絕。」後來男友解釋，這只是他個人選擇。阿Fe說：「我沒預料到，進入開放式關係時，他會很清晰知道自己是有選擇的，而不是在遷就我，這一點很重要！很打動我。我後來覺得，如果這個人很願意嘗試，亦願意保留很多討論空間，我們可以進入一對一的關係。」

直到現在，兩人開放式關係維持了約四個月到半年，正式的一對一關係已一年多。阿Fe強調，兩人的關係仍保持彈性和協商的空間：「如果我將來想移民或定居其他地方，或者我們各自去旅行，我們會否可以有各自的性經驗呢？他就說可以的。不過在同一個地方居住時，他希望我不要再有性伴侶。」另一半願意溝通，更令阿Fe想與現任男朋友結婚：「伴侶能給我信心，相信婚姻不會成為綑綁。對我而言，我覺得婚姻是一種承諾，最大的效用是在法律層面上，我有足夠空間為他作一些保證：若果身體有甚麼事，我會成為陪伴他走到最尾的人，這是頗重要的。」

兩成人曾有開放式關係 多重關係家庭小朋友更喜歡

翻查開放式關係研究，美國一項研究指，大概5%人在受訪的一刻，是在非一對一關係中，而20%人一生人中有試過有非一對一的關係。臨床心理學家Jim說，現實中，開放式關係並不是罕見事：「雖然人好像喜歡簡單，一對一關係最簡單。然而現實世界中，一生人中有沒有試過有非一對一的關係，五個中有一個。雖然西方文化比我們走得前一點，但是我想開放式關係絕對不是很少的少數。」

研究亦指出，開放式關係與一對一關係，對關係的滿意度其實十分相近。Jim認為很多人會感覺開放式關係就代表不想承諾，容易分開，現實卻不然：「不論一對一關係、非一對一關係也好，對關係滿意度、投入程度、承諾，分別不大。而不是很負面、大家花花公子、花花公主的狀態。」有些情侶在婚後仍會維持開放式關係，較常見有交換伴侶（Swinging）的情況，即自己的伴侶和別人的伴侶在雙方互相公開及共識之下交換做愛。

亦有一些開放式關係是多重關係（Polyamory），即一段可多於二人，包含浪漫愛情及講求道德的關係，親密關係中的多方，須知情及同意與其他伴侶的交往關係。Jim指，外國更有一些多重關係的情況，是多方如一家人般一起生活，「甚至有小朋友，變了好像有幾個家長一起照顧小朋友，而在一些研究中都會看到其實小朋友是喜歡的，覺得多幾個父母，多了大人照顧自己，多一點關注，多人陪伴，也會接觸更多不同事物、興趣，這些關係確實有很多空間讓大家探索。」

記者：黃曉婷

攝影：陳湧

編輯：鄒仲安

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