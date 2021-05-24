「其實我諗大部份人都唔知道我哋啲片做乜！」YouTube Channel「試當真」主腦之一游學修笑說：「所以我哋其實唔太理觀眾覺得好唔好笑，最重要係我哋自己覺得好笑。」他說幽默是很「虛」的，你的幽默可以跟我的幽默不同，但只要找到一班觀眾可以跟自己「同步」就已足夠。「試當真」可說是近期最當紅的YouTube頻道，2020年10月才開台，至今已有25萬多訂閱人數，總觀看次數達2千8百多萬次，除了自家搞笑影片，更發起YouTube界四台聯播，嘗試帶起新一代YouTube創作革命。游學修說除了要有創作思維外，工具當然也同樣重要，所以他今次便第一時間試用新M1 iMac剪新綜藝節目《試玩毛》。

最愛藍色「假低調」 細細部啱細office

「新iMac推出藍色我相當高興，因為我的iPhone也是藍色的。」游學修說他很喜歡這藍色，是因為它有一點「懶低調」的感覺，但其實卻很高調：「很適合我的個性。」他說可能iMac一直都給人較專業的感覺，但今次有多色設計，便能讓人感覺更親民，更時尚。「更重要是它變得更纖細，在我這些小office相當重要，不要看現在的檯面好像很整齊，其實之前放滿東西，連電腦都放不下。」他說。

實試同步剪9鏡《試玩毛》 完全流暢冇窒機

游學修說，他其實由讀演藝學院開始，已經習慣用Mac做影片剪接工作，他愛Mac的其中一個優點就是顏色比較準確，如果用PC的話，螢幕的顏色就要進行校準，但用iMac便沒有這問題，你可以完全信任它。「今次《試玩毛》是我們最新的綜藝遊戲節目，我想香港甚至電視台都少有同一時間用十部攝影機拍攝，在剪接時要把全部畫面聲畫同步，去看看每一部攝影機拍攝了甚麼，再去選擇適合的畫面。他說：「這對電腦的要求非常高，因為要電腦和軟件能應付我同時看八至十個畫面片，而現在M1核心配合Final Cut Pro，九個畫面同時播放也相當流暢，我相當滿意。」可以看到他在同一時間線上，同時播放9段高清甚至4K影片也完全沒有任何窒機情況，可見M1新iMac的效能有多強，成為了《試當真》創作的重要工具。另外新機的Thunderblot亦非常方便他連接伺服器即時工作，而對於新iMac只有24吋，有人嫌不夠大，他便說：「冇人會嫌芒大嘅，但我之前用MacBook剪接，螢幕更細都係咁剪，所以24吋對我來說其實已相當不錯。」

最愛阿慈 後悔冇錫Jeannie

《試當真》除了影片搞笑吸引，一眾女生主角也是Channel重點，Jeannie、Jessica、阿慈各有fans，問到游學修最愛哪一位，他考慮一會便答：「阿慈喇，因為佢最受得我鬧，我成日拍嘢都會在她身上發洩，鬧佢唔好成日掛住照鏡，哈哈哈！」至於最唔鍾意Channel邊條片，他竟然答最高view的《唔通佢有男朋友》：「因為當時啱啱識女主角嘉欣Jeannie，當時有點怕羞，便刪減了一場接吻戲，但沒有那場戲，整段影片條橋就唔work喇！」

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）