疫情期間，大家都減少了外出進餐。即使現時放寬了防疫措施，亦延長了食肆堂食時間，不過過去一年多，不少人已經習慣了留在家中自己煮食。如果可以一次購買幾星期的食材份量，更可以減少外出、到超市等高風險地方購買食材。營養師教大家挑選保存期限長，又健康的食材，可以在家輕鬆烹調。

急凍豆腐毛豆可保存一年 補充蛋白質

冷凍蛋白質以豆類優先，因為豆類低脂、富含纖維素，為蛋白質食物的首選。冷藏的豆類保存期限都不長，因此可選擇急凍的，例如市售的急凍豆腐、毛豆等，約可保存一年。海鮮也是不錯的選擇，建議大家亦可以多選擇魚類，例如三文魚、鯖魚、鱈魚、虱目魚、鯛魚片等，建議去除內臟後再冷凍，可延長保存期限，但注意油脂高的魚類保存期限會較短。

另外，肉類以原態的為主（未經加工），建議購買白肉，例如雞、鴨、鵝肉，急凍保存期限為3至6個月，而豬、牛、羊肉的保存期限為8至12個月，至於加工肉品，如香腸、臘肉的保存期限較短約2至3個月。此外有健身習慣的人，相信都有聽過蛋白粉，是屬於乾貨的蛋白質，可當作補充品，但建議需搭配新鮮的蛋白質食物。

急凍肉如果積雪，其實仍可食用，但這些部份的結構及營養價值已被損害，吃來的質感及營養都大大變差，吃來無益，兼且非全熟不可。

根莖類蔬菜可冷藏較久

根莖類的蔬菜，如洋蔥、蘿蔔等較容易存放，而整顆的椰菜、西蘭花、青蔥、大蕃茄、青椒及甜椒等，至少可放一星期，防疫期間想減少外出購買食材，可優先選擇。而葉菜類蔬菜的保存期限較短，建議可用廚房紙巾沾濕包裹，可延長保鮮時限。

乾貨蔬菜如乾香菇、海帶、紫菜等，可放一年以上，煮湯時都相當方便，而須注意菜圃、梅菜等，製作過程已用鹽脫水，可增加保存期限，不過要注意鈉含量會較高，不宜多吃。 亦可以偶爾加入冷凍蔬菜來增加青菜攝取，例如即食沙律菜包，都是已經處理過的，只要簡單燙或微波，再加上芝麻醬、沙拉醬或灑點鹽就可以食用。

不過食用前都要留意食材的外觀，如果有產生異味或表面出現黏膩感等，代表食材已變壞或品質變差，不宜食用。而且食材取出用後，要盡快煮熟食用，不要放在室溫太長時間，否則可能會滋生引致食物中毒的細菌，例如沙門氏菌、李斯特菌等，細菌數量會增長至令人致病的程度，不能再安全食用。

資料來源：台灣營養師楊斯涵

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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