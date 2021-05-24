準備在英國搵工的朋友，有時會發現申請某些職位須具備DBS Check（Disclosure and Barring Service（DBS）check），簡單而言，就是一份無犯罪記錄的證書，有人稱之為「良民證」。DBS Check可以讓雇主在招聘時更了解員工有沒有犯罪紀錄，除了搵工外，筆者最近想參與學校家長義工，就要先具有無犯罪記錄的證書。

做裝修清潔 有DBS Check更着數

一般而言，職位是否要具備DBS Check，取決於工作的性質，如特別注重個人誠信及操守的專業如律師、會計師、按揭代理甚至某類型保安員；若該工作須接觸到未成年人士、受保護人士、弱勢社群等，都需要不同程度的DBS Check。至於其他工種，僱主也有機會要求員工具備最基本級別的DBS Check。較有趣的是，原來英國大部份電視及電影從業員都有基本級別的DBS Check，想來英「造星」的朋友要留意。若果工作有機會進入私人住所，如裝修工人、清潔工人、寵物保母等，能夠提供基本級別的DBS Check亦會比較着數。

基本級DBS Check 披露最少背景資料

英國的DBS Check大概可分三個等級：基本（Basic）、標準 （Standard）及進階（Enhanced），背景審查之深入程度及所披露資料有所不同。當中，只有基本級別DBS Check可以自行上網申請，基本級別DBS Check亦是披露最少的背景資料的，它按照「更生人士法案」（Rehabilitation of Offenders Act），並不會披露合資格「洗底」人士過去的犯罪紀錄。

在英格蘭，基本級別DBS Check收費為23英鎊（約253港元），申請人須年滿16歲，可自行上網申請。不過，申請前必須先核實身份，若未有英國護照，不少第三方機構（例如郵局）可提供以電話App核實身份的服務，這個身份核實很有用，日後使用政府網上服務會更加方便，值得推薦。

進行基本級別DBS Check申請，須提供最近5年的住址，如在英未住滿5年，可包括香港住址；另外還要提供護照號碼、國民保險號碼（National Insurance Number，NI）、英國駕駛執照號碼等資料。一般在14天內會收到結果，若未有NI號碼或英國駕駛執照也可申請，但審批時間會較長。此外，若求職者同意，僱主亦可透過某些認可機構進行基本級別DBS Check。

其他級別DBS Check由招募機構申請 義工獲豁免收費

特別注重個人誠信及操守的專業行業如律師、會計師、按揭代理，或涉及公眾利益的職位如保安員，都須要接受標準 （Standard）級別的DBS Check。其證書將顯示申請人所有的犯罪紀錄，無論是已定罪、被警告或譴責的資料，都會包括在內。

如果工作有機會接觸未成年人士、受保護、弱勢社群等，求職者就要通過進階級（Enhanced）的DBS Check。在Standard DBS Check提供的資料之上，Enhanced級別的DBS Check更會列明申請人有否被其他機構列入黑名單，不適宜接觸兒童或受保護及弱勢社群；亦會披露執法部門手上的其他參考資料。而無論Standard或Enhanced級別，都不能自行申請，費用一般會由僱主負責（義務工作就可獲豁免收費）。

學校考量周詳 做家長義工須申請進階級DBS Check

筆者最近想在小朋友的學校當義工，校方會要求家長先申請進階級別（Enhanced）DBS Check。學校亦很體貼，家長只須親身向學校提交報名表、出示身份及地址證明文件正本以核實身份，學校就代為辦理DBS Check，網上提交補充資後，約10天就收到證書了。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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