你有多久，沒有翻開過紙本漫畫呢？在台北市羅斯福路上的一間漫畫館，館內不但有數千本漫畫，還有間精心打造的中途貓屋，讓喜愛毛孩、有心領養貓咪的顧客能夠和貓咪們近距離接觸，替牠們找尋溫暖新家。隨着手機、平板電腦的盛行，紙本漫畫的讀者不斷減少，從前巷弄裏隨處可見的漫畫店，也逐漸沒入數位時代又急又猛的洪流中。然而，有間名為「e書漫」的漫畫館，在捷運古亭站附近的大樓內，一守，就是20多個年頭。

新舊交融 漫畫迷店長現巧思

近百坪的空間裏，沉穩的實木書架羅列4萬多部漫畫作品；店裏除了一般座位，也有小包廂能使用電腦；鄰近大門的吧枱，則專為想解饞的讀者們而設；漫畫看到一半，渴了、餓了，還有飲料和現做餐點能夠享用。除了承繼傳統的服務，兩年前更引進AI機器人帶位送餐，而這座新舊交融的紙本漫畫厚實堡壘，有着從小就熱愛漫畫的守護者——李心如。

「我從小就是看漫畫長大的，然後我是瘋狂地看。媽媽說不准看，我晚上會偷偷租漫畫來，整晚在被子裏看漫畫到天亮，然後一路到現在啊。只要住家附近有漫畫店，其實我幾乎都是他們的常客，所以我的一輩子幾乎都是漫畫圍繞着的狀況。」回想起童年，店長李心如仍記憶猶新，也因為對漫畫的熱忱，讓她一出社會就身兼二職，白天在藥廠上班，晚上則在漫畫店打工，後來也接手漫畫店，為老字號招牌注入新活力。

難忘愛貓 設中途替貓找幸福

除了漫畫，李心如也非常喜愛動物，去年起更與動保處合作，在店內打造了一間貓屋：「我養了二十年的貓咪，第一隻貓就陪了我將近20年，然後做中途之後，也從裏面認養現在兩隻貓，也是這邊的貓。」20年前，原是「狗派」的她，本想認養小狗，但朋友卻慫恿她去看一隻待領養、擁有一雙鮮綠澄澈、如彈珠般大眼的貓咪，結果李心如馬上收編牠，並取名為喵喵。憶起愛貓，她仍語帶不捨的表示：「牠個性非常的好，我只能這樣講，在我印象中牠非常的好，牠很乖，然後就一直陪我到前年的聖誕節。」

至於成立貓中途的契機，她則表示：「是一個緣份吧，剛好這家店要做轉型的時候，那時候那個區塊只是一個倉庫……原本是想說，會不會有客人要帶寵物過來，那可以規劃這一區。後來我剛好有機會去動保處的網站上面看，他們有一些相關的合作方案。那我就想，為甚麼不行？」於是這個「有何不可」的念頭和衝勁，讓李心如開始做起了貓中途，目前也替近20隻貓咪找到新家。

循循善誘 從害怕到信賴的親訓

然而，要替貓咪們找到合適飼主前，讓牠們和人類相互信賴的「親訓」過程也不簡單。目前店內的中途貓屋，固定照顧動保處的貓咪。這些曾在街頭流浪的毛孩們，初到漫畫店裏會緊張地躲到角落，有些甚至還不願意吃東西。如今貓咪們親人可愛，都源自於李心如和同事們的循循善誘。

「我們會在每次靠近照顧牠的時候，要求同事跟我都要輕聲細語。包含每一個小進展，我們都要稱讚鼓勵牠，像是『啊～你好乖哦』、『欸～你好棒哦』牠們可能聽不懂你說話每個字的意義，可是可以感受語氣。然後我們進去貓屋，一定是會帶貓吃的東西，還有貓的玩具。今天你對任何一個生命示好久了，牠都會相信你。」在這座堅實堡壘中，李心如和夥伴們正溫柔又堅定的，替浪貓們尋找專屬幸福。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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