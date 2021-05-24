嘔吐是一種自我保護的功能，作用是清除胃部過多的食物、酒精或毒素。嘔吐時，腹肌和膈肌會急劇收縮，以致腹腔和胸腔的壓力上升，擠壓胃部，使其消化物上升經由口腔吐出。同時聲門會關閉，以避免嘔吐物經由咽喉進入氣管而造成窒息。較劇烈的嘔吐甚至能使十二指腸和空腸上段蠕動加劇，令腸道的消化物吐出。

「扣喉」意指是運用物件或手指按壓舌根，並碰觸扁桃體，使身體產生反射性的嘔吐反應。減肥人士常藉扣喉來強行吐出食物，以減少吃飯時所攝取熱量。可是扣喉對身體帶來不少的影響，這不是一個持之以恆的減肥方法。

扣喉習慣 3大後果

第一：扣喉後的副作用包括脫水、肚脹、喉嚨不適和胃痛。人體中的鈉和鉀質也會被吐出，可導致體內電解質失衡，影響心臟運作。

第二：嘔吐物有機會因而流入肺部，誘發吸入性肺炎。

第三：嘔吐物中的胃酸，是一種pH值少於3的強酸，因此經常嘔吐會容易灼傷喉嚨和食道，導致發炎甚至潰瘍。而咽喉也可能因此受刺激而出現痙攣，影響呼吸，造成缺氧。

此外，由於身體習慣了扣喉的刺激，身體久而久便會失去對扣喉的反射，最終便會很難再嘔食物出來。而為了增加成功嘔吐的機會，結果會把手伸得更入，扣得更深。這改變輕則撕裂賁門括約肌，重則可能讓咽喉黏膜受傷，誘發慢性咽喉炎；或食道黏膜因胃酸過多而受損造成食道炎；經常扣喉更會令唾液腺增生，令唾液過份分泌，可能導致面部變形。所以除非必要時候，例如酒精中毒或者感到非常不適，否則不要亂扣喉。

病人多為年輕女生

有扣喉習慣的人通常會躲起來進行，而且可能比想像中多。急症科專科醫生梁玉鸞指，美國有研究顯示，在一生中不論男女，每五個人便有一人會扣喉，比例大約為16%。「五個或六個人之中，便有一人曾經試過扣喉，這些人未必是病態式扣喉患者。」報告又指，因體形和美態而扣喉的病人以年輕人居多，尤其是女生；梁玉鸞醫生指觀察到現時社會趨勢，男生亦漸漸留意自己的體態，年輕男性扣喉亦逐漸增多。

梁玉鸞醫生解釋純粹扣喉並不算疾病，應了解扣喉背後的動機和原因才可對症下藥。「何謂病態式扣喉，現時沒有確切的定義，例如沒有扣喉次數準則，或是否餐後馬上扣喉，或以扣喉原因來界定。而扣喉大多時與厭食症和暴食症有關，了解原因後才能夠針對性作出治療。」

扣喉致手背損傷、牙齒霉爛聲沙

即使厭食症病人被送到醫院治療，病人亦未必願意透露有扣喉習慣，梁玉鸞醫生指可觀察病人有否因扣喉而出現的特徵。「如果病人用手指扣喉，當手指扣入喉嚨位置引起嘔吐，嘔吐時牙齒會咬合，不期然便會咬到手指。因此手背會出現很多傷口和痕迹，咬多了便會結痂，這叫『Russell’s sign』。如果手背傷口已到達結痂程度，即病人至少扣喉達數月之久。」

另外牙齒損壞和聲沙就跟吐出胃酸有關。「嘔吐時吐出的胃酸，會損壞牙齒及琺瑯質，長期會導致牙齒霉爛和蛀牙。扣喉令括約肌不斷受損及鬆馳，消化食物時便容易令胃酸倒流，部份病人因而出現聲沙。」

用催吐管難被發現

近年內地興起的「兔兔仙女管」等催吐管，則令醫生更難發現患者有扣喉習慣。「如果用棒或異物來刺激嘔吐，例如用催吐管，手背傷痕便不會出現；而因為部份胃酸透過喉管吐出來，牙齒亦相對較少霉爛，不會完全滲透到口腔中，令特徵不太明顯。」

梁玉鸞醫生指日本曾有個案，一名二十多歲的女生以園藝用的膠水喉來扣喉，女生同時有厭食症、暴食及嘔吐傾向。「這名女生曾在學校見到一位同學，覺得對方的體形很好看，她便心生羨慕。從那天起，她便想辦法要瘦一點。她使用一條園藝水喉膠管，每次暴食過後，便將喉管吞進胃部，然後用手按壓胃，再將食物吐出來。這名女生沒有蛀牙，手背沒有損傷，口腔也沒有發炎。醫生後來不停反覆問病人，病人才承認以喉管來扣喉。」

捅穿食道胃部可致死

催吐管有不同大小長短，梁玉鸞醫生指催吐管的粗度與醫療用的洗胃喉管相若，如吞下催吐管，隨時會插穿食道和胃部，更有死亡風險。「胃部和食道是相連的，中間位置的括約肌，如同一條有彈性的橡筋。括約肌收緊令胃部消化食物時不會回吐。但如果將喉管通過括約肌，放入時括約肌未必處於放鬆狀態，如夾硬推進可能會捅穿食道，當喉管進入胃部，由於病人不知可推進的深度，便有可能捅穿胃部。」

梁玉鸞醫生補充，即使是輕微弄損食道和胃部，但黏膜裂了可造成大量出血，亦會有生命危險。如果胃和食道完全被捅穿，便會有氣進入胸腔，須要做手術搶救。「這手術的存活率是75％，死亡率約25％，即每四個病人，便有一人會有生命危險。」

越扣越入易誤吞異物

除了即時生命危險外，長期扣喉亦造成不少傷害，例如括約肌因鬆馳及不斷受損，消化食物時容易做成胃酸倒流，部份病人會出現聲沙；食道被胃酸灼傷至霉爛，可導致食道炎，長期食道炎容易演變為食道癌。

另外，病人越是扣喉嘔吐，部份人會變得容易嘔吐，而另一部份人則變得不懂嘔吐。「有部份人忘記了怎樣嘔，或者很難才能嘔吐，他們須要用更多方法令自己嘔吐。外國有病人只用手扣喉已沒反應，扣喉位置越扣越落，他便用牙刷、原子筆來扣喉，最後不慎吞下，要做內窺鏡手術將原子筆拿出來。部份病人變得太易嘔吐，只是飲了少許酒、打個嗝便嘔了，若嘔吐物進入氣管便會導致肺炎。」

藥物治療只治標

扣喉所引起的問題及症狀，醫生指除了靠藥物治療外，亦需要病人自己的努力。「如果括約肌太鬆，胃酸倒流會不斷發生，病人便須要一直服食抑制胃酸分泌和中和胃酸的藥物，但這只是治標不治本的方法。括約肌回復彈性需要很長時間，但當停止扣喉後，身體亦會慢慢恢復。」

梁玉鸞醫生嘆謂，最難是要病人放棄扣喉的習慣，「日本個案的那個女生反覆進出醫院，經過醫生和心理治療後，出院後她找到一份新工作，終於慢慢回復正常，從厭食症和扣喉中康復過來。」

撰文：Inscie HK、黃以聲

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------