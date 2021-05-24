「世上沒有免費午餐」這格言應該人人知曉。不過在教導狗狗的時候，很多人都會將這句話完全拋諸腦後。所有生物學習一個行為，無論是學會做新的行為或者不要做某行為，都需要一樣東西。傳統一點的犬隻訓練師會叫它做動力（drive），而動物行為學或心理學上的叫法是動機（motivation）。

教育寵物甚至是小朋友，很多時都是一個掌控和增強動機的過程。對於人類，動機可以分為外在動機（external motivation）和內在動機（internal motivation），後者相對重要，因為人類的行為和興趣主要是靠內在動機去維持。不過對於狗隻，牠們大部份的樂趣都是來自於外在動機，而內在動機則佔少數。

外在動機指是由環境而來的東西，比如說：食物、遊戲、愛護、陪伴等等……這些都是正面的。另外，疼痛、驚嚇、窒息感、被電擊、打罵、飢餓這些則是負面的外在動機。所有動物（包括人類）都會追求正面的事情，然後以不同行為去得到它們；相反，動物會避開負面的事情，然後以不同的行為去避開它們。

無論你所使用的訓練方式是傳統的或者是正向的，其實背後都是在提供不同動機令動物可以學習新行為。不論各種訓練方式的副作用，作為真心愛狗的飼主，應該會非常願意選擇以牠們喜歡和快樂的方式學習。對正向訓練有興趣的，或質疑效用的，不妨多認真了解學習。正向訓練絕對不止餵食物那麼簡單。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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