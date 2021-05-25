每逢出現天災疫症甚至疫情擴散時，都會出現「盲搶炎」，市民為生活必需品大排長龍搶購一番，10年前的福島核災有傳言指鹽可防輻射，於是中港澳民眾都盲搶鹽；03年沙士亦曾出現盲搶白醋及板藍根防疫。近日台灣疫情反彈，超市的貨架隨即被搶空。疫情緊張之際，人潮擁擠在市場，反令傳播風險增加。

海潮效應使民眾囤貨 增傳播風險

不過以上盲搶的情況只是冰山一角，事實上世界各國都會發生，這是海潮效應的現象，亦類近於巴納姆效應、齊加尼克效應或霍布森效應，可以解釋到在疫情下民眾瘋狂去囤貨的行為。這些效應會帶來共鳴社會的作用，當社會環境越慌亂，其影響就越大。由於缺乏對自己和周圍環境的理性分析，容易沉溺在搶購囤貨，無法自拔。當然這些行為對自己和對他人都有負面的影響，但藉着這樣的瘋狂購物行為，似乎才能滿足自己的偏見和期待。這或許就是人類心理中的防禦機制之一的群體表現。

但是在疫情嚴峻的情況下，一窩蜂去市場搶購，無疑會令傳播風險增加。加拿大多倫多的一個市場中，即使所有職員在疫情下都強制戴上囗罩和手套工作，不過進行檢測後發現，20%的職員都呈陽性，而當中近76%都是無症狀感染者。亦有研究發現市場職員感染的風險為一般客人的5.1倍。職員難以與客人保持安全距離，當短時間內大批市民湧到市場搶購，會令感染的風險增加。

新鮮食品區傳播風險最高

而在市場中，新鮮食品區傳播風險最高，因為不少客人即使最終不購買，都會摸一下、碰一下，如果手上帶有病毒，很容易就會傳播開去，亦有研究指新鮮食品區的職員感染的風險為收銀人員的5倍。然而，其實收銀人員本身亦是高風險人士，因為人潮眾多，在收銀櫃檯逗留時間越長，傳播風險亦越高，當人潮洶湧時，甚至沒有維持社交距離。另外，如果是出口只有一個的地方，且人群聚集，又無分流，會增加42%的傳染率。

英國有研究減低市場感染風險的方法，首先要管制人流，最好設平均最多流量的75%。如果有人流管制，感染人數會減少一半，感染率也會減少30%。另外，如果要到市場買東西，亦謹記要做好防疫措施，回家後一定要消毒雙手。

資料來源：台灣醫學博士黃軒醫師

編輯：鄒仲安

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