食環署早前宣佈，二〇二四年前將清拆有近四十年歷史的火炭熟食市場，繼而興建綜合大樓，食客紛紛表示惋惜。大牌檔老闆認為政府應要考慮員工生計，並妥善安置租戶。

位於火炭東熟食市場的錦記飯店老闆Bobby娓娓道出店舖的歷史：「我們由火炭熟食市場落成時已開始營業，一做便做了四十年，由我媽媽那一代已開始經營大牌檔，當年這裏剛開發，沒有甚麼人，我們捱了很多年才有今天的成果。」Bobby指，大牌檔的人情味是吸引食客的原因，更笑說：「有時我們和顧客熟到有如兄弟般，忙不過來時會打電話給他們，拜託他們頂替一下人手。」

錦記初期客源只有工廠區的員工，全靠乳鴿和雞粥打響名堂，吸引更多人幫襯。「現在有新建成的駿洋邨和旭禾苑，政府便把我們趕走，原本想生意會更好，怎料結果會這樣。」Bobby對政府決定感到失望，認為沒有考慮年邁員工的生計，「我問過區議員，東座熟食市場暫時沒有規劃，為何不先保留東座，待西座建成綜合大樓後，再讓我們搬進去？」但無奈政府仍堅持清拆。

中大生「食宵文化」邊食邊猜枚

火炭熟食市場分為東、西兩座，1982年啟用。東座佔地645平方米，共32檔；西座則佔地544平方米，共15檔。當年火炭工廠區剛開發，根據城市規劃，需要按照人口比例去規劃街市、熟食市場等社會福利配套設施，於是火炭熟食市場便成為當時工廠區的主要飯堂，在當時是相當具規模的熟食市場。時至今日，火炭熟食市場仍是不少人午膳和食消夜的好去處。

因為地理位置關係，火炭大牌檔自然成為了中大生的飯堂，甚至見證着他們的「食宵文化」。今天到訪泰源大排檔，新亞書院的中大舊生阿二說：「中大其中一個獨有文化，就是學生會舉辦迎新營或其他活動後，都會來這裏吃飯慶祝。而且大牌檔營業時間比較晚，又能容納一大群人吃飯聊天，不會受人白眼或投訴，這個文化已經在中大傳承了很久。」阿二又提及「食宵」期間，他們還會猜自創的大牌檔枚，齊喊「嚟到新泰源呀，食啲乜嘢好呀？」然後自選墨魚嘴、肥牛煲、雞粥其中一種食物來做動作，若果上家與下家選了同一樣的食物，下家便輸了。席間他們玩得興高采烈，為大牌檔增添不少活力。

顧客感嘆 難覓更好飯堂

90後的林先生說：「從前中學便常光顧沙田禾輋大牌檔，結業後才轉過來火炭這裏。現在商場都是一式一樣的餐廳，沒有太多選擇，唯獨大牌檔可提供很多食物選擇。」在附近上班的趙先生更形容火炭是美食沙漠，「如果這裏清拆後，很難再去找尋下一個合適的飯堂。」除了食物味美和選擇多，食客還可以任意替換食材。「客人如果想乾炒牛河不要牛肉，改成乾炒肉片河也可以。」錦記老闆Bobby認為顧客為先，能夠遷就的都盡量遷就。

90後黃同學小時候常到大牌檔，覺得比起外面的餐廳，大牌檔更着重人和人的溝通，夥計亦會關心客人生活日常。「夥計會很熱情招呼客人，會大聲問『點呀？今日食啲咩呀，𡃁仔？』更會問候一下學業如何。」

排排坐食好嘢 大牌檔與大排檔

香港大牌檔最早於中環至上環一帶出現。「大牌檔」名字的由來是因為以前大牌檔的牌照比一般流動小販的面積大，並需要把牌照懸掛在檔口當眼之處，於是大家便稱之為「大牌檔」。現時通用的「大排檔」亦據聞是因檔主會自行加建檔口，造成食客「排排坐」的現象，又因「牌」和「排」同音，故也稱為「大排檔」。最初大牌檔是社會福利的一種。因為二次大戰後，百業蕭條， 加上不少公務員因戰殉職、大量難民湧入，政府為照顧他們家屬的生計和解決失業問題，便發出牌照，准許他們在路邊經營食店。可惜七十年代起，政府以整頓市容為由，對大牌檔的經營開始加以管制，更在1972年停止發出經營大牌檔所需的「固定攤位（熟食或小食）小販牌照」，意味不會再有新的大牌檔口出現。

記者：黎穎琛

攝影：鄭明川

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