眾所周知，香港是全世界人均擁有最多勞斯萊斯的城市，這品牌之所以能在這個彈丸之地中獲得青睞，除了是香港人的消費能力，1965年至1980年生產的Silver Shadow亦功不可沒。

作為歷年來產量最高的勞斯萊斯，Silver Shadow在這15年的生產周期中，足足生產了30,057部。加上Silver Shadow的生產周期恰巧迎上香港經濟起飛的黃金歲月，因此當年無論是半島酒店車隊，甚至是城中富豪都十分喜歡以勞斯萊斯作為出行座駕。時移世易，勞斯萊斯亦由以往的單一車系，變得更多元化，在現時三個勞斯萊斯車系當中，第二代Ghost絕對是最容易「負擔」的一部。

所謂容易「負擔」，其實只是相對而言，因在本年度新稅制底下，Ghost SWB（標準軸距版）已成功登「六」，基本售價突破600萬元大關。600萬元買一部車固然不是一個小數目，但相對六十年代的Silver Shadow，當時大約10萬元的新車價已足夠在黃埔買五個唐樓單位，比較之下，Ghost也好像不算太昂貴。

100kg隔音物料 寧靜減浮躁

今代Ghost的其中一大重點就是由上代與寶馬7系共用的平台，改用了勞斯萊斯最新的專屬模組化平台：Architecture of Luxury，意味着不論是Ghost、Cullinan或是Phantom都好，都是共用這一個獨家產物。因此，新車跟上代唯一共用的零件，就只有車頭蓋上的歡慶女神，其餘所有部件都是全新。

作為一部勞斯萊斯，車廂的肅靜性當然是十分重要，為了加強Ghost的車廂隔音表現，廠方不惜用上100kg的隔音物料來隔絕一切不必要的噪音。除了使用隔音物料，廠方在「噪音源頭」下了不少工夫，需知道新車採用了編號N74B68的6.75公升V12 Twin Turbo引擎，最大馬力570匹、峯值扭力820Nm。擁有如此強大的動力，這副引擎居然可以在啟動時不發一聲，就連慢慢起步時也能做到電動車般寧靜。

當你慢慢駕駛着Ghost時，會發現這部車的動力來得十分順滑流暢，這一點除了要歸功於那副V12引擎，負責銜接動力的ZF八前速自動波箱也功勞不少。當你想激進起來的時候，此時那570匹的最大馬力和820Nm的峯值扭力便能傾盡所能，在短短4.8秒之間把這部重達2.5噸的「移動城堡」由0加速至100公里，不過儘管你如何激進駕駛，Ghost還是能保持那份淡定沉穩的氣質，不會展現一絲浮躁。

頂級豪房 基本售價$600萬

雖說Ghost的基本售價已高達600萬，但作為一部頂級豪華房車，訂車時加option也是省不了的錢。以今次這部試駕車為例，共選裝了14項option，車價旋即提升至$8,235,000水平。當中最為奢侈的一項為擁有1,300顆LED燈的星空車頂，這片「私人的星空」索價約40萬元，比起一部全新的寶馬318i還要貴。

總括而言，雖然勞斯萊斯在過去數十年來經歷過多次「主權變遷」，千載不變的還是那份對於品質和細節的執着，這份執着雖然背負着天文數字的車價，但倘若你只體驗其中，就會被它的氣場震懾得心悅誠服。

Rolls-Royce Ghost

引擎︰6,750cc V12 Twin Turbo

馬力︰570hp@5,250rpm

扭力︰820 Nm/1,600-4,750rpm

波箱︰8前速自動波

售價︰$8,235,000

查詢︰Rolls-Royce HK

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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