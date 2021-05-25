香港樂高探索中心（LEGOLAND）舉辦香港首屆「拼砌小達人」大賽，將選出11位小朋友出任LEGO大使，於未來一年擔當小助手，協助本港的模型拼砌達人進行各類趣味與教育並重的活動。比賽獎品包括香港樂高探索中心全年通行證兩張（價值$2,198）、特備活動幕後之旅，並可在模型拼砌達人指導下，學習並增進充滿樂高色彩（LEGO-TASTIC）的拼砌技巧。

5至12歲的小朋友可在監護人同意下報名參賽，比賽將於即日起至6月15日接受報名。參賽小朋友須在樂高探索中心網站下載並列印繪圖紙，並從繪圖紙上的數個主題包括「未來交通工具」、「我心目中的理想遊樂場」、「我的庭園」和「我最喜愛的香港地標」等，從中選一個主題來繪畫出充滿樂高色彩的創意作品，並且附上不多於50字的短文簡介。比賽會從中選出20位參賽者晉身6月24日舉行的總決賽。每位參賽者只可提交作品一次，評判將以創意 (40%)、主題 (30%) 及設計與技巧 (30%) 作為評分標準。

「拼砌小達人」是由世界各地的樂高探索中心舉辦的全球活動，今次是香港首度有此比賽，為小朋友提供發揮創意的理想平台。不妨讓小朋友參加比賽，增進其對LEGO積木建構的興趣，引發其創意，提升其創造力。

記者：馬子聰

編輯：鄒仲安

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