自去年7月英國公佈英國國民（海外）護照（BNO）簽證計劃起，移居英國的香港人日益增加。筆者自去年10月抵達英國，居英僅半年亦在倫敦街頭上感受到變化；特別是疫情好轉、英國政府逐步放寬防疫措施後，在街上能夠聽到越來越多廣東話。不過，當地人對於我們這批「新鄰居」了解有多少？對於香港這個前英國殖民地的大小事，又有多清楚？這次我們在倫敦街頭邀請了不同種族的英國居民受訪，看看他們對香港及香港人的印象如何。

是次街訪於2021年5月中進行，共訪問了10位倫敦居民，問題概括香港地理、港人形象以及香港文化等：

1. 哪點是香港的位置？（地圖上標示了八個亞洲著名城市）

2. 哪張相是香港？（展示香港、台北、東京及首爾的城市相片）

3. 誰是香港人？（展示亞洲明星相片：香港姜濤、台灣許光漢、日本櫻井翔、韓國金賢重）

4. 如果在街上見到一個亞洲人，你能分得出他是甚麼種族嗎？

5. 香港的主權在哪一年移交？

6. 提起香港時，你會想到的甚麼事物或形容詞？

7. 除了新聞外，你從何得知有關香港的事情？

總結訪問結果，本地人對香港的印象不太深刻或清楚。他們知道有香港這個地方，亦知道一些與香港有關的文化產物，但對於香港與英國相關的歷史卻沒有深刻的印象；在他們眼中，他們難以憑外貌分辨不同的亞洲人，同時會覺得香港人是中國人；有關香港的資訊並沒有在英國流行，媒體對於有關香港的報道篇幅不多，亦非所有本地人都有留意新聞的習慣；關於香港的事情，除了新聞外，大多從朋友或社交媒體上得知。

因此，即使英國政府在幫助香港人融入的政策上花了不少心思，但抵英的香港人不妨多接觸華人圈以外的英國人，多介紹香港文化，讓本地人對我們有一個正確及正面的認識。

另外，筆者亦對倫敦人口作少許資料搜集，根據2011年英國人口普查數據，倫敦總人口約有810萬人，當中不足28%為白種英國人，而黑人及混血黑人有15.6%；倫敦的中國人口有39,452人，而香港人亦有26,435人。今年2021是英國的人口普查年度，相信大家都會對於新數字的分佈很有興趣，就讓大家拭目以待吧。

撰文、攝影：佐敦與倫敦 Jordan And London

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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