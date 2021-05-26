坊間不少美容院都有注射美容療程，聲稱可令客人皮膚回復緊緻，達致「回春」效果。不過美容針可以令你變靚，同時都可以為你帶來傷害。去年因肺纖維化入院的余慕蓮，目前情況好轉回家休養，3年前她亦曾被騙返大陸打回春針，針的成份不明，疑是血液染惡菌的元兇。

3種常見美容針陷阱

一、肉毒桿菌素針

多種注射美容中，肉毒桿菌素針（俗稱打botox）最為人熟悉，主打去皺功效，在美容界廣泛使用。不過肉毒桿菌素的注射不能過量或過密，一般建議注射的頻率不能高於每三個月一次，否則若累積劑量超標，可能導致醫源性肉毒中毒，嚴重者會呼吸困難，甚至有生命危險。肉毒桿菌毒素可以擴散，影響注射部位以外的範圍，有機會令病人出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些症狀可能在注射後數小時、數日甚至數星期才出現。

二、填充針劑

另外，玻尿酸及透明質酸等填充物質注射，可以令肌膚回復彈性，亦受貪靚一族歡迎，一般會用在眼周、前額、蘋果肌、下巴等臉部位置。不過臉部血管多，如果填充物質被錯誤注射到血管內，有機會阻塞供應眼睛的相關血管，可能導致失明甚至中風。若在眼部四周注射時出錯，亦有可能會出現眼皮下垂、眼睛左右不對稱等問題。

三、溶脂針

此外，亦有希望極速減肥的人士會注射溶脂針，主要含去氧膽酸及卵磷脂成份，以溶解及吸收脂肪。然而，大部份溶脂針不符合國際認可，成份亦無香港衞生署註冊。游離脂肪如何排出體外亦成疑，再加上溶脂針一般含腎上腺素，須由醫生注射，腎上腺素可致心跳加快和手震，過量注射或致血壓升高，體質差者或會心臟病發。

針劑受污染可致細菌感染

如果注射的環境有衞生問題，針劑在運送或注射過程中受污染，客人可受細菌感染，出現腫脹、發炎、傷口流膿等情況，細菌亦可入血，造成敗血性休克、器官衰竭等。而最常見引致感染的細菌是金黃葡萄球菌，當儀器消毒不足，便有可能引致鏈球菌或葡萄球菌感染。

現時透明質酸和甘醇酸等針劑不受藥物條例規管，令市面上有大量水貨美容針供應，任何人都可隨意購買及入口水貨，其運送和儲存過程均影響質素。切記不要光顧無牌美容院，以及注射來歷不明的針劑，亦要事先了解其專業資格和相關資歷。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）