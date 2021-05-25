天氣炎熱，但活潑好動的主子又想出外走走？不如一邊涼冷氣，一邊逛市集識朋友仔吧！Smart Pet Pet將於 O’South Coast澳南海岸舉行「仲夏寵物市集」，場內有過百商戶參加，提供各式各樣的寵物生活雜貨、寵物衣飾、寵物日用品及本地動物系設計手作等等，可以瘋狂搜羅寵物用品！

場內亦設有多個仲夏主題的特色打卡位，你還可以幫寵物穿上各種仲夏服飾、戴上草帽仔，盡情影相打卡呃 like。此外，更設有多個小遊戲、講座與工作坊，如採椰子贏禮物遊戲、寵物小食DIY工作坊、寵物Buffet自助餐攤位、Pet Model總決賽等等，而且費用全免，入場更有禮品包贈送，留意數量有限，送完即止。市集在6月初開始一連三星期的周末舉行，不怕沒有時間去不到啦！

Smart Pet Pet仲夏寵物市集

日期：6 月 5-6日、12-14日及19-20日（共 7 天）

時間：12:00 - 20:00

地點：將軍澳至善街3號Savannah Place 1樓101號舖

免費入場（入場前需於會場外登記）

資料及圖片來源：https://www.smartpetpet.com/events/summer2021/

撰文：Kaming Lee

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）