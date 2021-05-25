海洋公園近年為了重振聲威，舉辦過不少「特別活動」，好像在公園內露營和做瑜伽，但話明海洋公園，還是玩一些跟海洋有關的活動比較有趣吧！最近海洋公園便舉辦了「魚」樂零距離活動，讓大家有機會在平日只能透過玻璃睇魚的海洋奇觀中浮潛，相當難得和有趣。

落水前先沖身消毒 免影響水質

或者大家也會擔心讓大眾在池中浮潛會否影響水質和魚類健康，動物護理員阿豪便說：「每個人落水前都要先沖身，並穿上經過消毒的潛水裝備，所以不用擔心。」同時，活動也不會密集地每日進行，而是會隔一至三日才會有遊客下水，每次亦最多只會有4名參加者落水。他表示整個活動約75分鐘，負責的潛水員會先簡介活動，亦會先介紹海洋奇觀中大池和淺池有甚麼珊瑚和魚類，當然也還會浮潛和餵魚。

近距離接觸100種約1000條魚

據阿豪說，浮潛的淺池約6米深，水量220噸，池中大概約100個種類，約1,000條魚。記者當然也有把握機會落水，雖說有24至26度，但首次下水時真的有點冷，不過正常很快便會習慣，之後潛水員就會帶領大家，去池邊的淺水區看看小魚和海星，然後便是正式浮潛了。跟在海中浮潛不同，在池中浮潛不可自己踢水，只能扶着浮潛圈跟着潛水員前進，好處是完全不懂游水也不用怕，壞處當然是自由度較低。另外，池中的珊瑚和水底景觀當然亦不能媲美自然海底，但海洋奇觀有兩件事是很優勝的，就是水質較清澈，而且真的很多很多魚，加上種類極多，都是在外浮潛難以體驗的。

$1500兩個人 拍片影相另收費

其實類似的活動在2017年也曾短暫舉辦過，今次再辦也算是頗難得的機會，但收費不算便宜，$1500一組，每組兩人，即是$750一個人，每個時段最多兩組同時進行。雖然說整個活動有75分鐘，但其實正式浮潛大概是30分鐘，還要注意的是參加者不能自帶相機下水，想拍照拍片留念的話，就要另外付費購買拍攝服務了，拍照收費$580，有電子相片及5張6R相，拍片就要$500，夾夾埋埋都幾貴。

整體來說，整個過程也是相當有趣，但要有心理準備，池中的魚完全不怕人類，下水後便會被極多魚圍着，到後半段的餵魚時間變更誇張，魚類會追着你手上的食物，甚至誤咬你的手，但也不用太害怕，因為有潛水衣和手套保護，也不會痛。雖然只是短短30分鐘，但過程相當有趣難忘，如果你喜歡看魚的話，這活動便相當適合你，不過如果你期待在這裏浮潛，會看到像外面的珊瑚景觀，這裏便未必能夠滿足你，因為海洋奇觀主要是讓你看很多不同種類的魚，但總括來說記者也覺得非常好玩，因為平常也只是能透過玻璃看魚，今次能親身在水中近距離接觸魚，的確是一個十分好和特別的體驗。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）