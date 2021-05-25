《Dream Desk Setup》測試過螢幕掛燈和螢幕臂，這次測試的是我期待已久的升降枱。記者借來一張電動和一張手動升降枱，實測組裝過程和實際使用體驗，最重要是看看它們是否真的有助健康。

手動升降枱售價便宜 電動升降枱功能齊全

手動升降枱的代表是IKEA SKARSTA，售價僅$1,590起，算是入門升降枱，它的結構也非常簡單，靠用家手搖升降。SKARSTA有兩種木材枱面和兩個尺寸選擇，標準承重50公斤。

電動升降枱代表是Zenox Office Desk Pro升降枱，價錢$4,470起，其控制器有高度顯示、升降按鈕以及三個預設高度，用家可以分別預設好坐的高度、站的高度和女朋友用的高度，三個高度切換都只須按一下。Zenox Office Desk Pro有四種木材枱面和三個尺寸，標準承重是100公斤，我大概重67至68公斤，坐上去升降時都很穩定。

組裝手動升降枱需一小時 建議雙人組裝

雖然兩間公司都提供安裝服務，不過也幫大家實試一下兩款升降枱的組裝時間。IKEA的零件分拆得很細，記者一人僅使用附送的工具組裝，最後用了近一小時，比想像中耗時。主要因為它有太多螺絲，如果有電動工具輔助會更快，此外也建議兩人一齊組裝，因為組裝時須將整張枱反轉，一個人很難做到。

Zenox電動升降枱的大部份零件已經預先安裝好，用家主要安裝升降腳、控制面板以及控制盒，大概十多分鐘已經安裝好。將所有零件安裝好後，須把各部份的電線連接至中央的控制盒，除了電源線外，所有線都可以收藏至中間的理線槽，看上去也很簡潔。Zenox升降枱也提供了不同配件，例如理線槽和主機架，可以懸掛在枱底，它還預留了無線充電器位置，可加錢選購。

手動枱升降需時 電動枱要揀雙摩打

兩張枱的升降幅度相若，IKEA為70至120厘米，Zenox為60至123厘米，應該153和193都可以找到合適的高度使用，而Zenox提供更低的高度，有小朋友的可以留意。

很多人都擔心手動升降會否很麻煩，我可以告訴你，你的擔心是對的，因為對比之下，手動枱的確沒有優勢。記者實測，使用正常手速，大概要用53秒，搖109個圈，才將枱面由最矮升到最高，我覺得用手搖由最矮升到最高，本身已經做了一次運動。當然，實際使用時不會用盡升降幅度。Zenox電動枱由最矮升到最高則只需要17秒。

記者也測試了兩張升降枱的穩定度，分別以坐着及站着的高度，測試了用電腦打字時枱面的晃動程度。Zenox的表現很不錯，無論高低的晃動幅度都較小，升高後晃動會增加。IKEA也有點驚喜，整體穩定度不錯，不過升高後晃動幅度較Zenox大。不知道是否與枱腳的設計有關，IKEA是上粗下幼，Zenox則是上幼下粗，大家在選購時可以留意。

測試過兩款升降枱後，我建議大家加錢購買一個理線糟，再將一個拖板和一個火牛放進去。因為枱會升降，除非你的電線有彈性，否則升降時有機會扯跌枱面裝置，此外將所有電源連接到理線槽也可以令枱底電線更加簡潔。

另外，選擇電動枱時建議大家選擇類似Zenox的雙摩打升降，升降時會更加平均流暢。

物理治療師建議站坐切換辦公 枱面高度要留意

物理治療師黃煒芬（Yana）表示，坐着時，腰椎間盤的壓力比站着時更大，久坐容易出現痛症問題；坐着時下肢肌肉相對放鬆，久而久之就會出現肌肉流失；站着時，盤骨和腰椎會較接近生理弧度，對腰背健康更好。同時下肢肌肉、臀部肌肉、腰腹肌肉都要用力，可以當成一個小鍛煉。不過長時間站着也會有反效果，肌肉不停用力，可能造成肌肉受傷，下肢關節磨蝕。

「我們有時會建議大家，按照不同的工作在不同地方做，例如打文件、回覆電郵，需要電腦的就坐着做；傾電話、與同事討論就可以站着做。其實有升降枱可以提供多一個誘因，以及更方便你站着工作，如果沒有這些辦公設備，自己勤加轉換姿勢，站一下、做伸展運動等也很實際。」

Yana表示，合適的辦公枱應該是雙手放鬆時剛好放在枱面，太高會令肩膀聳起，太矮則承托不住，手肘大概成90度，可以感受到肩膀有支撐，毋須用力，坐着時的姿勢也一樣。最後，物理治療師都提醒，無論多麼舒服都好，都不能長時間坐或企，要定期轉換姿勢。

電動升降方便快捷 手動枱適合多人共用

就算你不用站坐交替工作，但若電腦枱需要多人共用，如家庭和辦公室，這些升降枱也很實用。正如物理治療師所講，每個人合適的枱面高度也不同，升降枱就可以滿足不同人的需要，如果你着重這個用途，手動也夠用，還更便宜。

至於真的想站坐交替辦公，我會建議大家不要省錢直接買電動枱，因為方便太多，尤其是它有預設高度功能，一鍵就可切換不同合適自己的高度，不用再微調，所以記得購買有預設高度功能的電動枱，而某些電動枱是沒有此功能的。

我會擔心有人太懶，因為要手搖麻煩而快放棄升降功能，這樣就浪費金錢。手動枱的話，我會建議，若真的預算很有限、不是很懶，或是有需要和多人共享再考慮吧。

記者：梁志穎

攝影：張志孟、鄭皓然

編輯：鄒仲安

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