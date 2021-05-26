香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Blackberry。

名字：Blackberry

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：7個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：500601

晶片編號：604 858 104

不經不覺，Blackberry已在中心待了足足七個月。或許，不少人都未曾看過這隻狗狗，那是因為在二月期間，Blackberry被發現染上皮癬，於是就被送到協會醫院接受治療。幸好經過歷時三個月的休養，Blackberry終於痊癒並成長為一隻英俊小黑犬！挺會撒嬌又機靈的牠有時候會故意不走路，趁着這機會讓你抱着牠走。不過由於之前一直都待在醫院的關係，Blackberry面對陌生人時會略顯害羞，需要慢慢地適應。你是否願意伴隨着Blackberry成長呢？

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年5月24日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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