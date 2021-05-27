夏季是郵輪出遊的高峰期，不過去年各國疫情大爆發，郵輪多次爆疫，重挫郵輪業。近日有見疫情緩和，港府宣佈郵輪公海遊最快7月底啟航，其中星夢郵輪亦公佈郵輪將於7月正式營運。限聚令持續，郵輪公海遊就容許復辦，不過上船的要求也不少，大減出遊吸引力。

去年鑽石公主號爆疫734人染疫

去年2月，鑽石公主號郵輪爆疫，最後群體感染有734人，更出現8代傳播。最先病發的80歲老翁曾使用過船上桑拿、泳池等，可經飛沫及接觸傳染，亦有乘客指，在宣佈船上有確診個案前，船上基本上沒有任何防疫措施，例如戴口罩、使用消毒搓手液等。而在老翁確診後兩天，郵輪公司都未有嚴格限制船上乘客走動，餐廳、劇院等都是高風險傳染地點，人流密集令播毒風險更高。

而且事發後所有乘客共3,700多人須在船上隔離14天，然而通風系統中的空氣循環再用，可擴大感染，所以即使乘客在獨立房間，都未能做到隔離效果。感染及傳染病科專科醫生林緯遜曾接受本報訪問，他估計鑽石公主號一直未能有效做到終極消毒（terminal disinfection），切斷病毒傳播鏈，加上未有足夠資源一次過替所有乘客檢驗，因此難以查出感染模式及「超級傳播者」，數千人留在船上隔離，更令「隱形病人」繼續傳染其他緊密接觸者。

梁子超：船員檢疫應縮短至7日

然而，不少國家已陸續復航郵輪，例如台灣去年7月已復航，設郵輪上船人數為上限一半；新加坡去年11月試驗恢復郵輪旅程，但只在公海繞一圈而不設中途站，且僅接載新加坡居民。至於加拿大，目前仍禁止接載100名以上乘客的大型輪船，在境內港口停泊直至2022年2月。

而港府宣佈郵輪公海遊最快7月底啟航，不過政府要求郵輪上進行人流管制，要減少一半載客量，僅供香港居民參與，郵輪不會停靠香港以外港口，即參加者只能一直留在船上。行程期間若有懷疑感染個案，即要叫停並返港。對於郵輪復航，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，應待本地有效控制傳播源，即清零或疫苗接種率較高時，啟航才算安全。

乘客船員須打齊兩針，且乘客登船前48小時要接受核酸檢測並取得陰性結果，須用「安心出行」才可上船，政府要求不適合接種疫苗及16歲以下的乘客出示醫學證明，但港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為復航計劃起初應避免有豁免安排，不許兒童或不適合接種疫苗人士參與。

至於船員要每隔14日檢測，梁子超認為做法過於寬鬆，政府應審視有關輸入風險，做好船員檢疫安排，有必要將檢測縮短至7日一檢。何栢良亦認為要嚴緊監察船員的檢測情況，確保船員抵港後已過潛伏期，並建議檢疫應有長達3周的監察期，及安排兩次抗體檢測。

須裝追蹤器 相隔不足1.5米即響

本港星夢郵輪公佈郵輪將於7月正式營運，並安排所有旅客攜戴追蹤器記錄行蹤，但靜止時如感應到少於1.5米距離內有另一旅客，即會響鬧，提醒人與人要保持社交距離。船上通風問題亦受關注，星夢指每個房間都有獨立的鮮風系統，都是百分百海風傳送。

雖然政府對參與公海遊的船公司、船員及乘客有一定要求，不過郵輪駛出公海後，晚上10時後不設堂食、限制令等防疫規例未必適用，乘客有否做好防疫措施，就視乎自身自律及船公司的監管。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）