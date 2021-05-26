早前掀起ABC果汁熱潮，市面上排毒果汁眾多，更聲稱持續飲用有減肥功效。不過營養學家Mandy Wong提醒，雖然身體有排毒機制，但這些果汁不只低纖更可能高糖，無助減肥，更會增肥。

榨汁機慢磨機令纖維流失

市面上有這麼多標榜排毒的果汁，Mandy解釋，排毒是指身體器官如皮膚、腸道、腎臟及肝臟，都有助排走不同的廢物，「這些廢物包括汗液、尿液、大便、水溶性毒素、進食後經過消化和吸收而剩下的廢物，或是經過新陳代謝的副產品，例如乳酸、尿素化合物，甚至是藥物酒精。」 不少人以為排毒果汁富含纖維，不過Mandy提醒，飲用這些果汁無助排毒，「如果是由新鮮蔬果壓榨而成，即鮮榨果汁，基本上沒排毒功效，因經過壓榨的水果，內裏的纖維大部份都會流失，對腸道健康或幫助身體排走廢物沒正面幫助。」網上指慢磨機能保留纖維，但其實是慢磨機最主要是保留蔬菜水果的營養素，例如維他命C等，不能保留纖維。

一支排毒果汁糖份可達一日上限

除了低纖外，這些果汁也可能高糖。例如每100毫升可樂有10.6克糖，即一罐（330毫升）就有35克糖；而排毒果汁每100毫升有8.2克糖，只是比可樂少2克。根據世界衞生組織建議，每個人的游離糖攝取上限，最好維持在總熱量的百分之10以內，進一步建議是維持在百分之五以內，Mandy補充：「一個健康人士一日所須是2,000千卡，他可攝取的糖份上限就是25至50克，市面上的果汁，有機會一支已有20克甚至是30克的糖份，飲用一支已接近一日游離糖攝取的上限。」有些人士以減肥為由，會以果汁或排毒果汁作代餐，Mandy就不建議，「一支果汁的蛋白質和脂肪不足之外，當身體短時間內攝取大量糖份會令血糖飆升，導致產生大量胰島素幫助身體降血糖，當這個機制啟動時，會促成脂肪形成，加上果汁只是液體，經過胃部到腸道的時間很快，容易有肚餓的感覺，不單沒有減肥的成效，更會增加脂肪。」

攪拌機自製果昔 纖維量足夠一餐所需

比起喝果汁，吃整個水果當然更好，能吸收到纖維、果肉內的抗氧化物及植物營養素。不過如果想飲果汁，Mandy指用攪拌機製作果昔就能保留水果或蔬菜的纖維。

惟要注意，一杯果昔的纖維量也不足夠一日所需，「一個蘋果的纖維量大約3至4克，綠葉蔬菜纖維量較高，如果是青瓜這類多水的蔬果，纖維含量就不太高，以一杯五青汁為例，大約有5克纖維左右，只足夠一餐所需。」

高血糖人士要注意

Mandy提醒因果汁含有果糖，單糖成份較高，容易令血糖上升較快，所以關注血糖人士應避免飲用過量果汁。假如想腸道暢通別只喝果汁，也要留意有否進食足夠的生果及蔬菜，一些豆類堅果類都含有豐富纖維；其次要多喝水，令體內大便軟化。

記者：馮思穎

攝影：潘志恆、伍慶泉

編輯：鄒仲安

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