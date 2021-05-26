搵食艱難，疫下逆市尤甚。從政府統計處網站上月公佈的2020年5月至6月最新數據《按性別、年齡組別、教育程度、職業組別及行業主類劃分的僱員每月工資中位數》，可見去年香港僱員的每月工資中位數（港元）與2019年對比，究竟出現甚麼變化。

港女每月工資中位數 加極不夠男多

2020年香港男性和女性的每月工資中位數，分別為$20,900和$16,200。翻查2011年至2020年相關數據，發現每月工資中位數的按年變動率，雖然有時女性比男性升幅為多，但過去這十年間，每月工資中位數的實際銀碼，仍是永恆不變地男比女高。

教育及公共行政最搵錢 2020年地產最慘

2020年5月至6月的報告顯示，在21個行業分類中，每月工資中位數最高的頭三甲，是第一位「教育及公共行政（不包括政府）」（$30,000）、第2位的「金融及保險」（$28,600）、第3位的「電力及燃氣供應；污水處理、廢棄物管理及污染防治活動」（$28,000）。

由2011年至2020年，「教育及公共行政（不包括政府）」的每月工資中位數，更連續10年稱冠。不過，2020年每月工資中位數按年升幅最多的，就另有贏家，是「專業、科學及技術活動」，當中包括法律及會計活動、科學研究及發展和廣告及市場研究等。而「地產活動 （不包括地產保養管理服務） 」的每月工資中位數，則按年跌了5.4%，可謂所有行業中最慘的。

資料來源：政府統計處網站

撰文：LICC

編輯：鄒仲安

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