許多香港人也有膝蓋關節痛的問題，即使年紀輕輕，膝蓋偶爾也會喀喀聲響，或是有膝蓋勞損的狀況，因此這次家電實試的主角便是兩款膝蓋按摩器，分別是售價千餘元、韓國品牌MEDINESS的膝蓋按摩器及二千多元日本品牌Phiten的膝部氣墊按摩器Pro，它們的樣子和功能也很相似，立即開箱實試。

膝蓋氣墊按摩器開機實試

首先兩款膝蓋氣墊按摩器的設計也是包裹着膝關節，讓用家於曲腳的情況下戴上，而且以氣墊按壓和震動的方式模擬人手按摩的效果，並且有熱紅外線的設計，於按摩的時候溫熱膝蓋，促進血液循環，同樣可以無線使用，Phiten更是以Type-C充電。除了氣墊按壓、震動及熱紅外線，較昂貴的Phiten更有EMS微電流設計及石墨烯發熱膜，有兩片低頻電流貼讓用家黏貼在大腿或小腿使用。

MEDINESS有3個實體鍵，分別是開關和加減掣，而Phiten是輕觸式屏幕。記者認為Phiten設計較佳，因為其控制介面在頂部，用家坐着時可很清楚它的設定；而MEDINESS則在前端，要彎腰才可控制。另外，Phiten的介面是中英對照，因此設定時很清晰，操作簡單準確，介面清晰許多，更有顯示療程的倒數時間。至於MEDINESS因是韓國品牌，介面也是韓文，基本上要依靠圖案猜測，操作也要不斷按開關掣。

開啟電源後，兩款膝蓋氣墊按摩器已經立即以氣墊及震動按壓記者的膝蓋；分別把兩款按摩器設定為最熱的模式，感覺上Phiten較MEDINESS熱，而且由於它們一邊用氣墊按摩膝頭，同時會有震動的效果，其實感覺算是舒適。另外記者認為MEDINESS較Phiten貼合膝頭，Phiten的感覺較為鬆動，相信也與記者的膝蓋大小有關；不過要是用家身形較為高大，記者也擔心會有放不進MEDINESS的危機。總括而言，MEDINESS的按摩感覺較舒適，而Phiten則較熱，亦有微電流可按摩小腿，因此兩部我也會給8到8.5分。

膝蓋按摩機真有用？

雖然兩款膝蓋氣墊按摩器的感覺頗舒適，不過相信大家也會有疑問，這樣按摩膝蓋真的有甚麼幫助嗎？我們訪問了30年跑齡、剛於今年年初於三日內，登上香港最高的100座山，攀升高度達24,650米，即大概相等於連續攀登三次珠峰，而且同時是註冊物理治療師的Elton Ng（吳俊霆）。「如果以膝蓋來說，是前方肌肉、臏骨韌帶及脂肪最常出現痛症，但當人不斷勞損，腫脹會穿過膝關節到膝蓋後方，連後方的關節囊也腫脹，甚至水囊增新。」然而兩側的痛症較少，即按壓兩側的效用較低。

「通常我們醫治病人會以不同手法推順菠蘿蓋（髕骨），人手沿着積腫的軟骨邊按摩，並不是單純以機器，如氣墊按壓可替代。即使是按摩槍，也難以處理這些位置，只有輕微作用。」原因是按壓的力度要很深，而且真的要推動菠蘿蓋，因此如果把機器覆蓋膝蓋，未必可容易達至有療效的境界，而且假設按摩器或氣墊按膝蓋兩邊，膝蓋兩邊主要是骨頭，半月板更是深入在膝關節中，機械難以處理。

除此以外，Elton也補充治療時的體位也很重要，其實膝蓋在伸直時，較容易活動菠蘿蓋（髕骨）及按壓脂肪墊，如果在療程時曲起膝蓋，菠蘿蓋會卡在關節中間，難以活動、不能鬆動菠蘿蓋。「因此我建議大家使用按摩機、按摩槍，甚至自行按壓也要在直腳的情況下。」

其實熱敷或是有熱力的儀器，也可以增加血液循環，但增加血液循環只可消腫，是較為短暫的效果，而一些儀器也會產生震動，我們發現震動也會增加微循環，但效果不算很顯著，例如運動後的腫脹或是長期坐着，雙腿的血液循環很差或腫脹，可有輕微幫助。

不過，如果說是EMS等TENS的微電流，只能刺激痛楚神經，產生一些止痛的荷爾蒙，或只是令感官減少痛楚，也只是治標的效果。「電量要大得刺激肌肉收緊，要電到肌肉會活動反彈，才能產生強化肌肉的效果。坊間可購買的機器，也不會電到肌肉會活動反彈的，而且這樣其實很痛。我們一般建議病人自行練力，多於透過機器刺激肌肉成長。」意思就是根據膝蓋的結構，這些膝蓋按摩器難以針對痛症位置按壓，只能達致短暫的輕度按摩紓緩效果。

膝蓋喀喀響？

至於膝蓋喀喀響的問題，Elton解釋是人在活動時改變關節內的壓力，令關節液內的小氣泡破掉並產生聲響，即使氣泡被擠破後，氣體仍存在於關節液內，因此會不斷發出喀喀聲響。只要沒有痛感便不用太擔心，一般真正的膝蓋損傷，反而不會有任何聲響出現。

記者：周銥沁

攝影：周芝瑩、鄭皓然

編輯：鄒仲安

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