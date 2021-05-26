拍拖日子久了，感情降溫，會否減少了床上纏綿的意慾？要重燃激情，必先掌握伴侶的喜好與性幻想，星座是很好窺探人性的方法！但執業塔羅兼占星師「神婆辦公室」Celia教路，想要翻雲覆雨，不要看太陽星座（出生日期當天的星座），要看掌管慾望、性衝動的火星星座，火星亦表現了對象的性喜好、戰鬥力等等。這次伴以意象令人慾火焚身的情慾塔羅牌，為你細心解構。

白羊座 獵人式征服感

由於火象星座的人都有「獵人」式的征服感，對於白羊座來說，只要有突破萬難、一鼓作戰的感覺，就能夠勾起性慾。例如在野外「野戰」、穿上性感制服等等，都能令白羊惹起遐想。而因為他們太「衝衝子」，喜歡性愛跟他們一樣明快的對手，開戰時只要各顧各滿意自己慾望即可，不會怪責對手自私。

金牛座 有按摩有情調

金牛絕對是12星座忍耐之王，所以「持久力」應該也是冠軍。而且金牛掌管慾望，對他們而言感官享受十分重要，開始前可以先吃餐好西，播浪漫音樂，點燭光製造情調，而且最好你先練好一手「按摩」技巧，用手的觸感好好刺激牛牛們，就會十分投入。不得不說，金牛的好色不比天蠍座低呀。

雙子座 熱衷另類性愛

火星在雙子也是很講求「變化」的！可能他們喜歡在過程中不斷詢問對手感覺如何？這姿勢是否有趣？所以對雙子而言「招式」很重要，重要是給對方驚喜與變化。亦因為好奇心，他們很可能對「另類性愛」也十分熱衷，如多P、3P、S & M等等等等（當然這些滿足好奇心多於性慾）。

巨蟹座 你快樂所以我快樂

由於巨蟹掌管「胸部」，無論對巨蟹男或巨蟹女來說「胸部」也是十分挑起慾望的部份。亦由於巨蟹座宗旨是「你快樂所以我快樂」，喜歡以對方快樂行先，如果對方表現興奮，也會令蟹子更投入，此外他們也喜歡透過「撫摸」、「抱抱」等溫柔肢體接觸來刺激慾望。

獅子座 床上的戲劇人生

由於獅子最嚮往的是「戲劇人生」，如果能配合他們玩「角飾扮演」，獅子們一定更興奮，例如是醫生與護士、消防員英雄救美、BOSS與下屬的辦公室性愛等等。如果不想每次都演大龍鳳，也一定要到奢華的大酒店或裝飾得美侖美奐的房間進行。獅子庭也帶有獵人性格，故此也不排除當「S」的角色，讓自己在床上當國王／女王。

處女座 學一門新招式

技術型的處女座，對性愛也是學習至上型。他們可能會做好research學習一些新姿勢、體位；對於過程中的刺激度與敏感度的重要性，也因為具服務精神，會主動讓對方先開心享受才照顧自己。而由於處女座表面一副謙謙君子樣，其實性壓抑越大的人，越多性幻想，對手就讓他／她在過程中無限幻想吧，不要怪他們想着的不是你。

天秤座 要優雅不粗魯

講求優雅的天秤，不喜歡太粗魯的性愛。如果能預約一個格調十足的酒店房，配合調情香薰與燭光，開始前先沖一個香噴噴泡泡浴，令人有relax感覺很重要。而且天秤講求平衡，他們的配合度也很高，你要投入多少力度，天秤也盡量配合。

天蠍座 一分心就散場

與對宮金牛座一樣，天蠍座的控制慾也十分強烈，而天蠍本身就代表「性」，所以天蠍在對待性愛時絕不馬虎，他／她希望與對手一起踏進「靈慾一致」的地步，而且希望對手在過程中是十分專注進行，一察覺對手不投入、不用心便性趣大減。所以，天蠍真的不在乎你性能力強不強，反而看重你用不用心呀。

人馬座 戰場上大膽冒險

直接、爽快是人馬座特色，他們可能會開宗名義對你提出一些大膽的性要求，就看你有沒有那種「冒險精神」，如果你跟他們一樣大膽，人馬會十分欣賞你，更會帶你到從未想像過的場地征戰！

山羊座 大戰至求饒

土象星座中最為壓抑的要數山羊座了，故此有時山羊會在床上表現不濟，因為他們慣了隱藏自己，表現不能投入。但是，咪以為山羊就好對付，土象人耐力十足，只要撻着了他們心中的野獸，分分鐘會跟你連場大戰至求饒為止。而令山羊投入的秘訣是，在事前讓他們盡量放鬆、釋放自己。

水瓶座 用聰明才智取勝

對於水瓶來說「心智交流」比起挑起慾望更重要，如果在水瓶眼中對手是個風趣幽默的人，反而越引起興趣，畢竟生性冷淡的水瓶對性是較難投入，只有「聰明」「智力」才最吸引他們。但是，如果當水瓶進入狀況，卻因為開放度高又喜歡古怪事物，對於古靈精怪的招式也持開放態度，如果想挑戰「奇招」可以找水瓶做對手。

雙魚座 我極度需要你

與對宮處女座一樣，雙魚座講求奉獻與服務精神，所以只要跟雙魚座表達「我極度需要你」的慾望，雙魚就會立即覺得自己是這回大戰的救世主，而甘心作任何配合。所以，如果希望雙魚進入狀態，最好要說盡一切甜言蜜語及製造浪漫氛圍，加上「非君不可」的態度就更好。

想知道自己／心儀對象火星星座，可先查看：https://astrodoor.cc/horoscope.jsp

（神婆小Tips：各位追求者留意，火星也可代表女生喜歡的男性類型喔！）

星座專欄作家：神婆辦公室Celia Chan

學習占星5年，獲國際占星研究院（AOA）認證，除了塔羅牌諮商，亦主理個人及雙人合盤分析、移民占星、流年推運等。

場地提供：神婆辦公室Astro Office

地址：尖沙嘴漆咸道南61－65號首都廣場3樓T221室

記者：陳娉婷

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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