不論貓狗，對於洗澡的反應可以說是非常極端，有些毛孩不怕水，喜歡浸泡泡浴，亦有毛孩要三催四請、奴才要不怕被抓傷的情況下才可為牠們洗白白。要成功幫貓咪洗澡，其實幾個步驟就可以輕易入手。

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避免濺水到臉部

貓星人很怕臉上被潑到水，所以幫牠們洗澡時盡量不要將水潑到臉上，亦不要濺起大量的水花。如果可以有兩個人合力幫貓咪洗澡就最省力，因為一個人可以負責按着貓咪，另一個人就負責洗。期間可以餵食液態零食，讓貓咪分心，奴才就可以舒服一些。

從背部開始清洗

洗澡的過程亦非常講究，貓咪不喜歡自己的尾巴和四肢被觸摸，所以先從後背開始用洗毛液起泡，再慢慢清洗其肚子。如果貓咪十分抗拒洗刷尾巴和四肢，就不應勉強牠。若然有水跑進貓咪的耳朵或眼睛，可以用濕毛巾擦拭即可。

勿用人類沖涼液

最後一定要換一桶清水以沖走身上的洗毛液，因為貓咪事後會舔自己的毛皮，所以一定要將洗毛劑清洗乾淨。對於洗澡用品，盡量選擇貓咪專用的洗毛液，人類用的沖涼液清潔力太強，貓咪使用後毛髮會變得很粗糙。

使用風筒要注意

由於貓咪的毛髮非常細小，吸收水份的能力強，不容易吹乾毛髮，所以使用風筒時不能一直只吹向同一個位置，否則有可能會燙傷。盡量使用較低的溫度，或者是稍微遮蓋出風口，減少熱風接觸毛髮的時間。

撰文：黃雅純

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