蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

寵主注意｜貓咪打鬧誤踩電陶爐開關 引發火災險燒屋兼嗆傷送醫

1小時前
新竹市一隻家貓上周趁飼主外出時，與家中另外一隻貓咪在家中玩耍，沒想到卻不慎踩到廚房的電陶爐開關，引發火災。（示意圖，非涉事貓隻）

台灣新竹市一隻家貓上周趁飼主外出時，與家中另外一隻貓咪在家中玩耍，沒想到卻不慎踩到廚房的電陶爐開關，導致電陶爐發熱，導致附近物品全都受熱起火。雖未釀成嚴重火災，但廚櫃與冰箱都被燒成焦黑，闖禍的家貓也嗆傷送醫。

據了解，貓咪的飼主在出租套房內飼養2隻寵物貓，出門時讓2隻貓咪在家中自由活動，不料其中一隻貓咪卻調皮地跑到廚房工作枱上玩耍，在途中不慎踩到電陶爐開關，造成電陶爐蓄熱起火，並波及附近的可燃物。飼主返家時，看到左右鄰居議論紛紛，上前打聽才知道「家裏失火了」，嚇得連忙衝進屋內收拾殘局。新竹市消防局表示，電陶爐與電磁爐不同，前者打開後會持續加熱，並蓄積熱能，容易令放置旁邊的易燃物起火。提醒民眾要做好電器產品適當的安全保護措施，在家飼養寵物若要外出也須留意，以免寵物誤觸電器開關引發火災。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

家居安全電陶爐電磁爐火災
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner