新竹市一隻家貓上周趁飼主外出時，與家中另外一隻貓咪在家中玩耍，沒想到卻不慎踩到廚房的電陶爐開關，引發火災。（示意圖，非涉事貓隻）
台灣新竹市一隻家貓上周趁飼主外出時，與家中另外一隻貓咪在家中玩耍，沒想到卻不慎踩到廚房的電陶爐開關，導致電陶爐發熱，導致附近物品全都受熱起火。雖未釀成嚴重火災，但廚櫃與冰箱都被燒成焦黑，闖禍的家貓也嗆傷送醫。
據了解，貓咪的飼主在出租套房內飼養2隻寵物貓，出門時讓2隻貓咪在家中自由活動，不料其中一隻貓咪卻調皮地跑到廚房工作枱上玩耍，在途中不慎踩到電陶爐開關，造成電陶爐蓄熱起火，並波及附近的可燃物。飼主返家時，看到左右鄰居議論紛紛，上前打聽才知道「家裏失火了」，嚇得連忙衝進屋內收拾殘局。新竹市消防局表示，電陶爐與電磁爐不同，前者打開後會持續加熱，並蓄積熱能，容易令放置旁邊的易燃物起火。提醒民眾要做好電器產品適當的安全保護措施，在家飼養寵物若要外出也須留意，以免寵物誤觸電器開關引發火災。
資料來源：台灣《蘋果新聞網》
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