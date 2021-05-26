日式飯糰近年忽然變成很多香港人的comfort food，吃着吃着有身在日本的感覺。日本媽媽都喜歡親手做飯糰給家人吃，加上日本人做飯糰的文化已有2,000年歷史，飯糰就是他們的soul food。

媽媽飯糰是家常菜，燒飯糰則是居酒屋必備食物，將軍澳新派日式居酒屋「本店 Izakaya by K」有過百款經典日本菜式，其中一道就是日式燒飯糰。主廚梁錦聲（Ken）說，正宗的燒飯糰外面既沒有紫菜，內裏亦沒有餡料，講究的是飯糰外脆內軟的口感，還有餐廳調配的秘製醬油，以及慢烤過程中熏進燒飯糰內的炭烤香味。Ken指他們洗米的做法與日本人一樣，會先磨米，將每一顆米的表層都磨得光滑，每一顆米看上去都是半透明的，而且磨米的力度要陰柔一點，否則會把米洗爛。之後會浸泡約30分鐘，讓米粒充滿水份和更具黏性，燒出來的飯粒會更有口感。

加醬油木魚絲 備長炭慢烤

「本店」用自家秘製醬油為燒飯糰調味，與木魚絲一起加進飯中，輕輕搓勻後便可揑飯糰。Ken特別提醒，揑飯糰的時候手不能太濕，否則飯糰會容易散開。

Ken認為炭火慢烤是做燒飯糰最關鍵的步驟，餐廳用的是日本備長炭。備長炭燃燒時少冒煙，煙熏出來的味道不刺鼻，炭香濃郁。備長炭導熱性均勻，日本不少居酒屋也會用來烤串燒，有助保留肉汁又不易燒乾。「炭要排得均勻，燒到透紅時，就以炭火的熱度去慢慢燒。」Ken指待飯糰表面烤至金黃色起焦時，師傅會用手指感受其硬度來判斷是否燒好，非常講經驗和心機。近年，不少人會在家以氣炸鍋或平底鍋做「燒」飯糰，Ken則認為燒飯糰其中一個精髓在於炭香，「如果你用機器去做燒飯糰是沒有炭燒香味的，用炭烤的話，炭本身釋放出來的氣味會熏進燒飯糰裏面。」

增飽足感BBQ必備 「象徵媽媽的愛」

居港日本人山本奈未（Nami）與熱愛日本文化的香港YouTuber唐曉楓（Bon）偶爾會在YouTube分享日本文化與趣事。Nami說日本人在居酒屋吃完串燒後，都會吃燒飯糰或冷麵作結，以增加飽足感；Bon笑說就像香港婚宴最後必定會出現伊麵和炒飯一樣，也是為了增加飽足感。Nami補充，日本人BBQ必定會燒飯糰，Bon和應指就如港人喜歡燒雞翼和腸仔一樣，是BBQ的必備之選。

對Nami來說，飯糰更象徵了媽媽的愛，「讀書時媽媽做飯糰給我吃，我覺得吃過之後就像為自己加油。」Bon好奇問：除了媽媽透過飯糰表達關愛，男女朋友之間又會不會呢？Nami靦腆地表示，她也試過為男生做飯糰和便當來表達愛意，不過她亦強調，日本男生基本上不會下廚，所以他們不太可能為另一半做飯糰。

雖然日本人都是吃飯糰長大，但Nami說他們大多不願吃別人媽媽做的飯糰。Bon同意，他解釋指，就像一家人可以不用公筷，但與其他人吃飯就要用公筷一樣，也就是親密度的問題。當然，出自專業師傅徒手揑的飯糰除外。

三角形象徵心臟 從供奉神明到守護家庭

二〇一四年橫濱市都築區市歷史博物館舉行「大飯糰展」，展出了日本的最古老飯糰。據說早在彌生時代（公元前三百年至公元二五〇年）中期至後期，日本人已開始食用飯糰，考古學家在石川縣鹿島郡西町杉谷的文化遺蹟中，曾挖出三角形飯糰的炭化米飯。日本民俗學者柳田國男的研究認為，日本原住民族「利用三角形的外模製造飯糰，象徵心臟，供奉於神前。」另外還有一說，東京日式飯糰老店「おにぎり淺草宿六」指，傳說遠行的人會把飯糰揑成「山」狀，以此祈求獲得神明保護。

在筷子普及使用前的奈良時代（七一〇年至七九四年），米飯常被搓成小球狀，方便拿起；平安時代（七九四年至一一八五年），米飯開始被製成橢圓形，稱作「屯食（とんじき）」。至十五六世紀戰國時代，飯糰因方便攜帶而成為士兵的糧食。鎌倉時代到江戶時代初期，飯糰則多用作便餐，因為製作簡單，當時廚師只需確保製作足夠的飯糰，用鹽調味，不用考慮其他配料。到十七世紀江戶中期元祿時代，薄片紫菜開始在民間普及，更被廣泛使用來包裹飯糰，使它吃起來時沒有那麼黏手。七十年代便利店出現後，飯糰成為流行商品，發展出不同口味。現今，做飯糰是日本家庭主婦的基本功夫，她們會因應家人的口味做出不同的飯糰，充飢之餘，更多的是精神食糧。

本店 Izakaya by K

將軍澳唐俊街18號The Parkside第一座地下G07號舖

採訪：陳曉欣

攝影：米 高

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