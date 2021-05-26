看到獸醫助護的招聘廣告，可以天天對着貓狗工作，但又不用求考取寵物相關知識證書，你會不會對這份工作心動？但究竟獸醫助護的工作範圍是甚麼，與獸醫的工作有甚麼分別，就讓記者到愛護動物協會的灣仔中心，當一天的見習獸醫助護，看看這份工作有多筍。

準備手術室用具

獸醫助護會輪流到不同部門輔助獸醫，例如手術部、門診部、醫院等，記者一大早就先到手術部實習。

獸醫助護早上八時半就要上班，在獸醫到達手術室前，把握半個小時的空檔，準備好所有用具，例如消毒好手術包、毛巾，補充麻醉藥和麻醉氣體，方便獸醫使用。獸醫助護俐落地把不規則的用具整齊有序地疊起，再把手術包放進高溫消毒機消毒，「我們要把手術用具放進手術包，紙巾就一定放最上面，因為一打開手術包就要馬上抹手。」一個手術包有特定數量的棉花球、剪刀、手術鉗等，每次手術用一個。

每天都會有主人為動物預約做手術，例如絕育手術、洗牙等。早上九時正，獸醫會在做手術前見主人和動物，講解手術流程、風險。當獸醫幫動物磅重、檢查心跳時，助護就擔當輔助的角色，協助獸醫安撫緊張的動物，穩定牠們的身體，避免動物在獸醫打針、抽血時掙扎。

絕育手術是獸醫和助護最常做的手術之一。當日獸醫幫貓咪Mochi打麻醉針、插喉，獸醫助護就幫貓咪睾丸部位剃毛、消毒清潔，避免做手術時因為毛髮或污垢而感染細菌。「盡量不要刮下去，因為會受傷，就像人類剃鬚一樣。」看着助護拿起剃刀在貓咪柔軟的皮膚上輕刮，稍為粗手粗腳都會誤傷貓咪，記者就知道自己做不來，決定還是幫忙收拾毛髮就好。

獸醫助護有默契 要背病理學名

做過手術前的準備工夫，記者下一站到門診部，獸醫會為動物診治、做身體檢查、打預防針等等，這天就有一隻臘腸狗Pickle來做針灸治療。

「因為這個品種的狗狗，脊椎和神經容易出現問題，加上腰長，所以年紀大的時候，關節、肌肉容易酸痛，我們幫牠針灸，帶血氣去腿部，讓牠不用經常腳痛，」獸醫檢查Pickle的手手腳腳時，獸醫助護就馬上準備針灸要用的長針、短針、針碗，放在獸醫就手的位置，等獸醫一擺好狗狗的位置，就把針遞到獸醫手上。所以一個稱職的獸醫助護，還必須和獸醫有良好默契，盡快互相配合，縮短動物不舒服的時間。

有些獸醫不會說中文，獸醫助護也會把獸醫的診治內容繙譯給客人知道，尤其是醫學病理名詞，例如心絲蟲、心臟雜音等，讓客人和獸醫能夠順利溝通。「獸醫助護就像是主人和獸醫之間的橋樑。」當日助護就複述獸醫英文的診治結果給主人聽，提醒主人要收到心絲蟲報告後才開始吃藥，一個月一次，確保主人明白醫囑。

雖然入職要求並無列明要有動物醫學相關的證書，但獸醫助護一邊工作時亦要學習病理知識、中英名字，着實不容易。

照顧待領養動物 定期餵藥檢查

愛護動物協會除了獸醫服務，當然還有不同種類的待領養動物。雖然大部份待領養動物也十分健康，但獸醫和獸醫助護也會定期為動物做健康檢查和日常護理保健。記者這天就跟隨獸醫助護幫忙照顧待領養狗狗皮皮和圈圈。

「皮皮要吃關節補品，我們會準備一個肉球，把藥塞進去，攤在手上給牠吃。」獸醫助護示範餵皮皮吃內藏藥丸的零食，皮皮不虞有詐就吃下去。記者再嘗試用同樣方法餵另一隻狗狗圈圈，也很快成功，「對牠們來說護理也很開心，又有零食，又有人摸。」

總括記者的獸醫助護體驗，雖然跟想像中有出入，獸醫助護並非經常要扶着動物，而是多由主人安撫動物情緒，但不同步驟也有技巧，需要很長時間練習和學習病理知識，不是有養貓狗就能輕易掌握，但可以天天對着貓狗工作，相信對愛動物的人來說也會覺得很開心！

記者：朱琳琳

攝影：潘志恆、鄭明川

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