不少狗主為防愛犬走失，都會使用寵物定位追蹤器GPS Tracker，希望萬一狗狗意外走失，亦有方法追蹤尋回。CSL一直與內地品牌PetBiz陪彼寵物狗狗定位器合作，提供寵物定位服務，惟有使用的狗主發現，該服務近日無聲無息地突然失效逾30小時，萬一此時狗狗走失，後果堪虞。

發現是次事件的動物義工楊小姐一直有使用CSL PetBiz寵物定位服務的習慣，手上有三個同款Tracker，其中一個佩戴在獲救流浪唐狗寶妮身上。寶妮近日交給了其他人暫託，楊小姐會定期檢查寶妮的所在位置，至昨日（26日）早上9時，楊小姐赫然發現定位系統內失去寶妮蹤影。其後雖證實寶妮安全，但手上三個Tracker均失效，故致電CSL客戶服務查詢，該客戶服務員指就他檢測，訊號沒有問題，要求楊小姐把Tracker帶回旺角店修理，楊小姐追問有否線上維修的方法，但服務員表示不懂，令楊小姐大為不滿，「你收我月費，服務中心無人識用個App？如果我隻狗依家孭住個Tracker走失，我點拎返去旺角修理？」

其後客戶服務員再度聯絡楊小姐，承認GPS系統有問題，並指需時間處理，但無解釋失效原因，亦無提供其他後備方案。直至今天（27日）下午3時，逾30小時後系統仍未回復正常，完全沒有訊號。而直至截稿前，CSL亦沒有就失效問題，主動通知或提醒客戶留意。楊小姐使用該服務已長達９個月，每月須繳付約$76元月費，是次失效令她信心盡失，「我畀錢，係想買個保險。失效嘅話，我交月費做咩？」直指若然GPS會無故失效如此長時間，根本無助尋回走失狗隻，完全失去為狗隻佩戴定位追縱器的意義。

楊小姐指身邊至少有三位朋友面對同一情況，各人手上的CSL PetBiz GPS均失效，網上動物群組亦有狗主呼籲其他人小心。其中一位受影響寵主嘗試聯絡PetBiz，收到PetBiz中國國內回覆指，國際版本服務器正進行升級，所以可能影響到香港，技術人員正在處理。

記者就事件向CSL查詢，CSL只簡單回覆指將會回復服務。至今天（27日）下午3時半左右，失效逾一天後服務終回復正常。

記者：李珮禎

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