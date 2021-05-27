網上流傳三條基督敎勵行會女訓犬師粗暴訓練狗隻的影片，片中訓犬師在狗狗坐定後仍然拉扯頸繩及用手箍着狗狗頸部的行徑，引起網民熱議。有網民批評訓犬師沒有愛心，手法粗暴，質疑有弄傷狗狗之嫌。基督教勵行會及後在其專頁發文回應，指已就事件展開調查。

網民Yau Chan在社交平台群組上傳三條影片，片中可見一名女訓犬師正分別訓練柴犬、玩具貴婦狗和松鼠狗。第一條影片中，女訓犬師因柴犬咬狗繩而拉扯其頸繩，將柴犬扯往她的面前坐下。柴犬坐下後，訓犬師繼續拉扯頸繩接近20秒，期間不斷對狗隻說：「你睇下你幾樣衰！」在第二條影片中，同一訓犬師用手捉着一隻玩具貴婦狗的頸部後將牠拉高，迫使狗仔雙腳站立，令小狗因而慘叫。該名訓犬師亦在另一條影片中用腳伸向松鼠狗的頭部，小狗因而低吼及反咬她的小腿。

網民留言指訓犬師眼神恐怖，對狗狗沒有愛錫的感覺，覺得片中狗狗可憐。另有網民批評，片中訓犬師不懂得教狗，沒有理由在狗狗坐下後仍然扯頸帶，擔心手法會勒傷狗狗頸部。同時質疑在場的主人為甚麼不覺得有問題，或者阻止訓犬師這樣對待自己的狗狗。

救狗之家（HKDR）犬隻訓練班導師兼犬隻訓練師Eurica Li指，影片中的柴犬不停喘氣，以及松鼠狗身體向後傾作出迴避的反應，均代表狗狗感到壓力並想離開現場。而松鼠狗張口咬腳的舉動，是因為女訓犬師不停用腳伸向松鼠狗，狗狗在不能離開的情況下，為了保護自己才作出反應。

Eurica Li補充：「玩具貴婦狗完全被訓犬師箍實，從牠頭部的方向看出牠不能動，雖然表現不到身體語言，但狗狗忍痛能力很高，如果牠們會叫出聲的話，代表痛楚真的很大。」她強調頸部是狗狗最脆弱的地方，拉扯頸帶有機會傷害狗狗的頸部或氣管，也會令狗狗對人沒有信心，不相信人類，長此下去更有可能會導致攻擊的行為問題。

基督教勵行會於社交平台回應事件，指得悉事件後已立刻作出內部調查，確認事件發生於約兩年前（2019年）的課堂，現已暫停該導師的所有職務。而自去年11月後協會已沒有再開辦「犬隻訓練員」課程，暫時亦未有開班計劃。

記者：朱琳琳

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