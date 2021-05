為甚麼某些人可特別長壽?科學界一直想找出答案,最近再多了一點頭緒。意大利博洛尼亞大學有一項硏究顯示,他們在一群年齡逾105歲的人士身上,找到了獨特的遺傳基因,令他們的身體更有效修復DNA,從而減低患上跟年齡有關的疾病威脅,有關硏究結果已於生物醫學交流平台《eLife》〈衰老・地球科學和長壽特刊〉中刊登。

全基因測序 拆解人瑞與年輕人基因分別

硏究作者之一,意大利博洛尼亞大學診斷和特殊醫學系的助理教授Paolo Garagnani表示,年齡是很多慢性疾病的危險因子,故他們是次的硏究,集中在意大利同一區域內選擇了一群年齡逾105歲的人士作硏究對象,理解這些人士長壽的原因。

團隊一共找來了81位在意大利半島生活,分別為兩組逾105歲及逾110歲的人瑞參加硏究。另外,團隊亦找來36位生活在同一地區,平均年齡為68歲的健康人士作對照。團隊把參加者的血液樣本進行全基因測序(whole-genome sequencing),嘗試找出老年人和年青人之間的基因差別。

為了提高硏究結果的準確度,硏究員再將硏究結果跟之前同類型的硏究作交叉對比。此前的硏究涉及逾333名年齡逾100歲的人士和358名年齡大約60歲人士。

人瑞多擁STK17A基因 有助修復DNA細胞

結果發現,105歲及110歲或以上的年齡組別中,有2個分別稱為COA1和STK17A的基因中,找到最常見的5種遺傳變異。當團隊再以此結果跟之前的硏究作交叉對比時,他們發現年齡逾100歲的人羣中,同樣可找到相同的變異。

最常見的遺傳變異跟某些組織中STK17A基因活動增加有關。STK17A基因涉及細胞健康的三個重要領域︰它負責協調細胞對DNA損傷的反應、推動受損細胞經歷程序性的細胞死亡,以及管理細胞內危險的活性氧種類的數量,以上三種都跟很多疾病發展(如癌症)過程有關。此等遺傳變異令相關人士更有效修復DNA。

DNA機制 有助延長壽命

硏究的高級作者Cristina Giuliani指出,之前已有硏究顯示DNA的修復是其中一項延長物種壽命的機制,是次的硏究更可證明其真確性。同時數據亦表明人類在活到最後數十年,其體內獨特的遺傳變異令某些年逾百歲的老人擁有處理細胞損傷的獨特能力。

同時硏究員亦發現,在105歲及110歲或以上的組別中,他們體內部份基因可避過一些跟年齡增長有關的破壞性突變,這種特性或可助他們免受如心臟病等疾病影響。

硏究作者之一博洛尼亞大學免疫學名譽教授Claudio Franceschi總結指,獨特的DNA修復機制和某些基因可避過破壞性突變,有助這些人避開跟年齡有關的疾病,從而活得更長壽。

長壽基因FOXO3 保持大腦細胞再生

抽出獨特或可令人活得長命的基因是不少科學家的目標,在另一個美國威爾康乃爾醫學院的硏究,硏究員便正硏究嘗試以另一種「長壽基因」(FOXO3)來保護幹細胞,避免受到壓力影響。在活超過100歲的人士,大部份均有着Forkhead box protein O3(FOXO3)這種基因,而硏究顯示,FOXO3會阻止幹細胞分裂,直至大腦環境適合新細胞存活為止,這樣便可保持大腦細胞的再生能力,避免幹細胞失控分裂,至使其易被耗盡。硏究員會深入硏究FOXO3基因的調節機制,以應用在人體身上,或者能發展成治療腦部疾病的用途。

撰文:李飛

編輯:鄒仲安

