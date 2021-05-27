香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Bagel & Pretzel。

名字：Bagel

品種：天竺鼠

性別：雄性

年齡：8個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 507849

晶片編號：604 788 872

名字：Pretzel

品種：天竺鼠

性別：雄性

年齡：9個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 507850

晶片編號：604 801 815

Bagel與Pretzel是兩隻形影不離的好朋友。同屬內向性格的牠們，尤其對聲音特別敏感，很多時候都會嚇到牠們，導致牠倆都很喜歡躲在不同的角落裏，並會在晚上的時間才會一起現身。有趣的是，領養部職員更親眼目睹Bagel跟Pretzel在一起聊天，場面甚為搞笑！如果你對Bagel跟Pretzel有興趣，歡迎你來中心探望牠們。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年5月24日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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