雖然電動車跟傳統汽油車都是有四個車輪的交通工具，不過在各方各面都有着不一樣的原理，以下就是為大家準備的電車入門新手包。先從基本單位說起，Ampere （安培）是相當於電流單位，而Voltage（伏特）就相當於電壓單位，而功率單位－Watt（瓦特）就是1W=1A x 1V。當打好基礎後，我們就可以更深入認識電動車各個符號。當中最為常見的單位就有kWh（kilowatt hour），即一度電的意思，以及Wh/km（watt hour per km）即每公里所消耗的電量。

何謂慢叉中叉快叉

所謂慢速充電就是代表13A，即我們家中常用的三腳插頭。充電有多慢？13A插頭每小時可充電2.86 kWh，以一部現代Kona Electric細電版為例，由0%充滿它39.2kWh的電池（39.2÷2.86=13.7）就需要13.7小時。不過這個時間也只是理論時間，事關當電池充到80%的時候往往有電池保護機制，所以實際時間可能更長。

中速充電就是大家在停車場常見的充電站，也有分好幾種電流輸出，分別是單相24A（24A * 220V / 1000 = 5.28kW）、單相32A（32A * 220V / 1000 = 7.04kW）、三相16A（3 * 16A * 220V / 1000 = 10.56kW）。

快速充電站亦有好幾種制式，分別是可達42kW的CHAdeMO/CCS及Tesla專屬的Supercharger V2（28kW – 120kW）、Supercharger V3（28kW – 250kW）。

充電究竟需要多少錢

須知家用充電跟外面充電服務供應商收費十分不同。家用充電用電錶計算，用幾多收幾多錢，而且中電及港燈家用電均會有累進計法，即用電越多，收費越貴，非家用電又有另一計法，加上每個月的燃料調整費都稍有不同，所以價格也不能一概而論。

若然為了簡化計算，每度家用電就大概$1.2，即代表由0-100%充滿一部Model 3 Long Range是需要$90。外面的充電站亦有不同收費，例如又一城位於P3停車場的中速充電站收費為$2.3/kWh，換算後即為 $172.5。至於Tesla專屬的Supercharger則為眾多充電站最昂貴的一個，現時收費$3.1/kWh，換算後即為 $232.5。

電動車牌費如何計算

雖然電動車沒有內燃機，不會直接產生碳排放，不過這並不代表不用繳交牌費。以香港現時最新的牌費收費為例，電動車的牌費是按重量計算的。首一噸車重的牌費為$572，其後車重每250kg為$124。除了牌費外，電動車車主亦需每年繳付$114的交通意外傷亡者援助基金。

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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