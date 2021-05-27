「Sorry，我香港丹尼爾要從香港踩到英國，萬九千公里。」7年前，快將25歲的丹尼爾，一個人從深水埗踩單車長征英國，踏足17國，只為了在深愛的球隊曼聯工作。出發時，丹尼爾身上只有3萬元，平均每天花100港元，踩100公里，夜裏露營或借宿，足迹遍佈雲南、西藏、尼泊爾、印度、巴基斯坦、伊朗、土耳其……

有次丹尼爾在土耳其心急趕路，差點與一架大貨車相撞喪命，也試過誤闖禁區被扣在警局。旅程順利，皆因丹尼爾遇到不少貴人。伊朗人熱情好客，紛紛邀請丹尼爾到家留宿，當中有位警察下班後主動買東西給被扣留的丹尼爾吃，更邀請丹尼爾在他家留宿。「沿途風景美麗，遇到的人更美。」丹尼爾說。回港兩年後出書《容我張狂》，紀錄這趟高低跌宕長達9個月的英國單車之旅。

1日內鳳凰牌單車環港

英國之旅後，丹尼爾更曾在狂風暴雨下在蛇口行路上廣州，濕身暴走三天！近來疫情肆虐，亦無打斷丹尼爾的腳步，在香港堅持自己喜歡的事情——挑戰自我。丹尼爾變身YouTuber，挑戰24小時內環島遊香港，由北角碼頭出發，經過小西灣、柴灣到大潭，轉入淺水灣後出去香港仔，然後經過薄扶林，沿堅尼地城到灣仔碼頭，坐首班船過去九龍，到了九龍之後，由尖沙嘴再起步，經油麻地、旺角、深水埗、美孚進入荃灣，再轉入青山公路飄移到屯門，沿着屯馬單車徑，征服元朗、上水、大埔和馬鞍山，終點是觀塘碼頭。

丹尼爾因長征英國出名，所以重出江湖第一條YouTube片希望與單車有關。雖然丹尼爾曾在不同土地攀山越嶺，但卻未曾在香港環島，於是決定挑戰環島遊香港。如若用往日長征英國的戰車忍者龜環港，丹尼爾表示毫無難度。於是他挑戰用鳳凰牌單車在24小時內環遊香港！一來是因為鳳凰牌單車十分具有香港特色，舊日港人用來送石油氣，能代表香港歷史發展，讓人感到很親切，沿途上不少中年人也會搭訕丹尼爾，感嘆時日逝去。另一方面，鳳凰牌單車車身相對高大，上坡時不能轉檔，需要推車，煞車也沒有普通單車那麼靈活，難度五粒星！

今天的我打倒昨天的我

雖然丹尼爾最後挑戰失敗，比原有計劃24小時多出兩小時才完成環島。但丹尼爾表示，「單車挑戰失敗，但挑戰自我成功，今天的我已打倒昨天未出發前的我。」這一趟玩命挑戰下來，丹尼爾才發現尖沙嘴去佐敦原來是上坡路，而元朗去上水這段路風景很美好，旁邊有農田，感覺像以前在歐洲踩的單車徑。丹尼爾溫馨提示，白天踩青山公路十分辛苦，大多數都是上坡路，暴曬之下容易中暑；而晚上柴灣踩去大潭那段路則四野無人，偶爾才有車經過，不時聽到怪聲，很陰森。

從零開始做挑戰達人

丹尼爾今年初辭職，現時是全職YouTuber，立志成為挑戰達人，想挑戰各式各樣事情，如性格挑戰、職人挑戰、無聊挑戰、體能挑戰。丹尼爾的挑戰清單非常長，例如獨木舟環港遊、挑戰花式單車、花式足球、二胡唱歌；疫情緩和後，丹尼爾也希望能單車環島遊日本、歐洲朝聖之路、攀爬喜馬拉雅山和珠穆朗瑪峰。「想看看自己從白紙一張要挑戰多久才能走上珠穆朗瑪峰。就算最後死了，我也想做這些事。」

別以為YouTuber一定很外向，剪片、拍片、攝影順手拈來。丹尼爾表示自己臉皮非常薄，不會面對鏡頭，影片製作從頭開始，拍YouTube的原因很簡單，只是想嘗試新事物，走出舒適圈。正如丹尼爾的YouTube自我介紹——自從由香港騎單車到英國後，停頓了幾年，現在希望成為一個每天都在進步的男人。

丹尼爾成功在不同土地攀山越嶺，但他仕途並不是那麼順利。畢業後他輾轉做過文員、保險、地產、廣告，但慢熱的性格和高壓的工作，令他無所適從。「我不是喜歡計劃長遠的人，比較隨遇而安，換句話說可能是大家認為的沒有上進心，但我不認同。這個世界不是這樣運作，不應該只剩下工作。我渴求有趣的人生，活在當下很重要。現在YouTube就是我認為有趣的事。」

記者：劉慧盈

編輯：鄒仲安

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