要在城市中尋找綠洲並不容易，更何況在大都會美國紐約市？不過，當地上周五（21日）有新城市綠洲開幕，是架設於哈德遜河（Hudson River）上的森林公園，名為「小島」（Little Island）。

「小島」佔地有2.4英畝，沒有連接住地面，卻架空於河上漂浮，所以會根據哈德遜河的水位而上升及下降。公園有橋連接街道，可以經陸路進入，園內有350種以上品種的花卉、樹木、灌木等，所以成為紐約曼哈頓最搶眼的休憩景點。

公園由哈德遜河工作小組Hudson River Park Trust及Diller-von Furstenberg家族基金共同合作，發言人Barry Diller希望為城市帶來生氣：「小島將會成為妙想天開的綠洲，為每一個到訪者帶來驚喜。」

他補充指，園內的廣場會提供餐飲服務，而可容納687人的圓形露天劇場更不定時有如百老匯的表演。現時直到9月30日都是免費入場，但由於疫情關係，現時須在網上預約。

小島Little Island

地址：Pier 55 at Hudson River Park Hudson River Greenway, NY 10014

開放時間：6am - 翌日 1am

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

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