台灣疫情持續大爆發，有新增確診個案因餐廳群聚而感染，其中兩桌確診者互不認識，但懷疑因使用了與確診者同間廁所而受感染。而香港早前亦有個案疑是經由廁所染疫，公共廁所人流多且空間狹窄，容易成為傳播病毒的高危地方。

7成患者糞便有病毒

2020年7月，國際期刊《腸胃學》（Gastroenterology）發表一項研究，針對4,243名患者進行了60項研究分析，發現新冠肺炎患者中，有胃腸道症狀比率為17.6％，而在這些樣本中，有70.3％的糞便樣本陽性，但這些患者的呼吸道樣本採檢是陰性的。病毒可能透過糞便途徑傳播，或是糞便裏的病毒形成氣溶膠（固態懸浮粒子）再傳播。

沖廁後廁所可增2倍糞池顆粒

當馬桶沖水時，會產生強烈的湍流，糞便顆粒以高達5m/s的速度急速上升，會將含有病毒的氣溶膠顆粒從糞池中排出到馬桶附近的空間。美國大學一項研究，於2021年3月在國際期刊《Physics of Fluids》刊登，發現不同的糞池，排出的顆粒、濃度不同；沖廁後，廁所空間中會增加高達209%的糞池顆粒。因此，在廁所中產生的生物氣溶膠（bioaerosol），可以傳播病毒，尤其是這些公共廁所空間相對狹窄，而且人流密集，通風亦不足，成為傳播的途徑。

而病毒的痕迹可以在浴室的洗手盤、淋浴的把手或水龍頭上發現。在一項研究中，研究人員針對一般住宅的641個不同的環境進行檢驗，發現23.8％廁所馬桶附近的位置，都被病毒污染。其中污染得最嚴重的物件，就是馬桶，佔50%。其次是洗手盤／水龍頭／淋浴，佔40%，最後才是廁所地板，佔10%。

避免用公廁 沖廁前要放下馬桶蓋

為避免病毒傳播，在社區感染大爆發期間，盡量不要上公共廁所。記得出門前，先在家裏解決自己的排泄問題。但如果出外，忽然有內急，記得在廁所內要戴上口罩。而使用前，也可清潔馬桶座圈，因為漂浮的病毒顆粒，可能已經沉澱在馬桶座圈的表面上。在沖廁前，先放下馬桶蓋，可以減少廁所內病毒飛沫從糞池噴出。

另外廁所的沖廁按鈕、牆壁、天花板、廁所門、門把、水龍頭都可能存在病毒顆粒沉積表面，因此上完廁所後，要仔細用皂液洗手，也要把手擦乾，才好離開廁所。

撰文：台灣醫學博士黃軒醫師

編輯：鄒仲安

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