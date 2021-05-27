魚翅對很多人來說都是一道昂貴的佳餚。故此有人就想辦法做出一道可以讓平民也大快朵頤的魚翅，碗仔翅就此誕生。到現在不少地方仍能嚐到碗仔翅，這次我們就嚐兩款不同價位的碗仔翅，看看有甚麼分別。

舊式平民碗仔翅 落蛋花贏賣相口感

碗仔翅誕生於四五十年代，當時大眾生活不算富裕，不會經常到酒樓吃飯。小販就想到用酒樓剩下來的翅，即是「翅頭翅尾」製作碗仔翅。再配以冬菇、木耳、蛋花等配料，而湯底就會用肉碎、豉油、豆粉水、味精等煮成。但由於添加不少味精，當時仍被視為不健康的食品之一。

這次我們嘗試兩款不同的碗仔翅。一款是平價代表，來自春潤堂的普通碗仔翅。另一款是貴價代表，來自最掂燒味的花膠碗仔翅，這碗花膠碗仔翅每100克需要$9，差不是春潤堂的3倍，但它以這個價錢出售也有其原因，無論用料還是湯底的煮法也有點不同。「我們會用髀赤，即是豬後腿，用少量白胡椒粒，去除豬肉的羶味後，再煲湯。」最掂燒味的行政總廚梁啟明（Michael）在70年代入行，曾經在銀行會、北京香格里拉等的中菜廳工作。最掂燒味大約在八九年前，推出自家製的碗仔翅。他形容這個煮湯底的方法有點像舊式酒樓的做法。「首先會用蔥油、加適量酒，提升湯底的味道。」然後待湯底煲滾後，便可以加蛋漿製作蛋花。看見Michael用工具攪拌湯底，打散蛋花，原本深色的湯底也染上一層金黃色蛋花。他特別選用湖北雞蛋，因為色澤較金黃色，令賣相更好看。他解釋，碗仔翅加入蛋花後，可以令到口感上有一絲絲的感覺。

除了蛋花外，這款碗仔翅還會用木耳絲、冬菇絲、豬肉絲、魚皮絲，再配以花膠絲和仿翅製成。既然是花膠碗仔翅，花膠的用料當然也不可以馬虎。Michael選用的花膠市值約$1,100一斤，「我們會選用行內人俗稱的鹹水膠，不會用淡水膠。因為淡水膠腥味較重，鹹水膠的味道和質感都較好。」可是他也笑說，花膠絲的比例當然也不會太高。現時坊間較普遍會使用粉絲或仿翅代替真翅。而Michael選擇後者的原因在於仿翅不會不停吸收湯底而發脹，令到口感變差。他先加生粉水，將湯底的濃稠度調校好，之後便加入這些配料。最後加入老抽調色，便大功告成。

一般來說，他們會將煮好的碗仔翅真空包裝好，方便客人買回家食用。買回家後，大家只須將它連袋隔水加熱15分鐘左右，便可以食用。但它跟春潤堂的碗仔翅又有甚麼分別呢？

平貴碗仔翅 用料各有不同

賣相上，雖然這兩款碗仔翅都用了老抽調色，但是可以看到春潤堂的碗仔翅顏色相對較深。而質感上，春潤堂的亦較為濃稠，有份試食的Luna甚至認為一看便知用了很多生粉。至於用料方面，春潤堂的碗仔翅有冬菇、木耳絲、粉絲、瘦肉和蛋花。最明顯可以看到有很多、很大的冬菇。另外因為它用粉絲代替魚翅，所以可以很明顯看到白色一條條粉絲。兩者相較下，最掂燒味的冬菇較少，木耳絲較多。而且它用仿翅的關係，因此要花點眼力，才見到半透明的仿翅。其中一位試食員Lamlam覺得，一碗好的碗仔翅最重要是多料，吃下去的口感很豐富，望下去又好像很多食材，「我覺得這碗（最掂燒味）望下去是豐富的，有很多不同種類的食材。」但至於花膠和仿翅方面，一起試食的Debbie和Wing都表示有點難找到有相關配料。Luna甚至覺得春潤堂的碗仔翅才是加了花膠，「平時煲湯，加了花膠一定會較稠。」看來大家也誤會加了花膠一定會變稠。

最後，味道方面，記者試食認為春潤堂的碗仔翅吃下去的感覺有點像糊仔。另外因為使用粉絲的關係，所以吃下去是感覺較軟身，不太爽口。不過這碗也非沒有可取之處，「它用的冬菇較厚身時，咬下去的質感是不錯的。」而雖然有份試食的人也認為最掂燒味的較好吃，可是Lamlam覺得該碗碗仔翅的肉質較韌，「它的肉很韌，有點像叮叮食物的質素。」然而如果要盛惠$45一碗，大家又是否願意光顧？除了Luna外，原本另外3位試食員也指自己不會購買。可是得知碗仔翅內有花膠後，其中一位試食員Debbie就轉軚會購買。但Lamlam則認為不論有甚麼材料也不會購買，「因為價值來說碗仔翅不應是40多元，40多元就不可以叫碗仔翅。」

記者：麥景朗

攝影：周芝瑩、許先煜

編輯：鄒仲安

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