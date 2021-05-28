上月尾連環爆出兩段導盲犬受訓期間懷疑遭虐待的片段，引起公眾嘩然。涉事的香港導盲犬服務中心曾先後於社交平台發表聲明，以及召開記者招待會交代事件，不過卻未能平息公眾對其訓練方式的質疑；又繼而發表聲明指將會對影片發佈人士採取法律行動並作出追究，並把社交平台專頁的留言功能關閉。香港導盲犬服務中心屬香港公益金的會員機構，香港公益金昨日（27日）終於社交平台專頁發表聲明，表示將會進行約4至6個月的跟進調查，同時暫停發放及批出撥款予涉事機構。

香港導盲犬服務中心屬香港公益金的會員機構，導盲犬疑似受虐的事件爆出一個月後，香港公益金昨日（27日）終於社交平台專頁發表聲明，表示理解市民的關注並將嚴肅跟進有關事宜。其跟進行動包括約見相關持份者作進一步了解 ，以及要求香港導盲犬服務中心提交導盲犬訓練記錄影片，預計調查會在4至6個月內完成；而在報告完成之前，公益金將會向香港導盲犬服務中心暫停發放2021/2022年度第一期及第二期基綫撥款（合共港幣$819,150），以及暫緩已批出的2021/2022年度設施資助計劃的撥款（港幣$145,800）。

上月28日及29日，網上先後流出兩段導盲犬受訓期間懷疑遭虐待的片段，涉事的香港導盲犬服務中心曾先後於社交平台發表聲明，以及召開記者招待會解釋指影片屬於三年前的訓練片段，事後經檢討後已改用正向訓練；其後再次於本月9日曾在社交平台上發表聲明，指影片是內部培訓或評核的短片，用作為檢討及改進學員技巧之用，其版權亦為中心所有，形容於網上發佈上述影片的行為是「非法使用」，又稱將會果斷採取法律行動並作出追究；其後又於本月24日再發表聲明，指專頁的留言功能被利用作散佈不實言論，將會跟進及保留法律追究權利並即時暫時關閉，直至另行通知。

記者﹕黃藹婷

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