這次到訪位於Modena小鎮Castelvetro的黑醋工場La Vecchia Dispensa。最吸引的一定是他們工場前面的古堡塔。第四代當家Simone說，這個古堡塔原是監獄，因為塔頂冬天寒冷至零下2度，夏天則炎熱至20多度，溫差極大，所以在中古世紀要來囚禁重犯。後來，監獄到了20世紀漸漸失去監獄用途，住在附近、Simone的曾祖父相中這裏，認為溫差大的條件，適合釀製頂級黑醋，從此用來陳化黑醋。

四代人在監獄釀醋 溫差大成就頂級美味

爸爸在塔頂，將黑醋掛上，慢慢吊下；

兒子在塔底，默默等候，接下黑醋。

在中世紀，這座美麗的古塔囚禁過眾多的罪犯，

但在今天卻變成兩父子釀製頂級黑醋的地方。

也許，任歲月變更，用途怎變，也困不住人的靈魂和意志，

誰說，監獄下不能生花？

意大利能，香港怎會不能。

平日Simone和爸爸會一人在塔頂，一人在塔底，將釀好的黑醋加工包裝。這裏最古老的醋桶源自曾祖父母一輩，用以釀製珍稀的百年陳醋，但由於產量極少，因此每年僅有極少量用於販售。他們仍然堅持古法釀製，不會加入任何化學添加劑和人工色素。

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木桶影響黑醋味道

這個小鎮位於意大利北部城市摩德納（Modena），只有18萬多人居住的城鎮。地方不大，卻出產意大利黑醋（Balsamic Vinegar）和頂級巴馬臣芝士Parmigiano Reggiano，最大原因，源自他們位於Po River附近，氣溫濕度令食材優質。

傳統黑醋製作並不容易，黑醋唯一原材料，就是當地的Trebbiano和Lambrusco葡萄，收成後以攝氏90度熬煮24小時，濃縮成糖份和酸度極高的葡萄汁，再先後放入7個不同大小的木桶中。木桶材料每個不同，以栗木、金合歡、櫻桃木木、橡木、桑木、梣木、杜松木等製成，每年也會將黑醋添桶，讓木材複雜的香氣平衡葡萄汁的甜酸，混合香氣，並經過最少12年陳釀，才達到Affinato級別；頂級的 Extravecchio，更要求最少陳釀25年。

Simone說，每年的氣候不同，木材味道也不同。黑醋風味受醋桶品質影響甚大，醋桶越老，釀出來的醋風味就越是醇厚。因應不同的木材會產出不同的香氣，透過多種不同木材的套桶，就能打造不同的黑醋風味層次。也因此每家釀出來的醋都有其獨特性，當然也要考釀醋師的功夫。

「即使是我和父親也好，我們兩人的口味也完全不同。很多人認為黑醋甜就是好，但其實頂級的黑醋味道是很複雜的，你可以試出有木味等多種味道。我自己就較喜歡帶有果味、帶有多一點櫻桃木的味道。」

平日在香港吃的黑醋帶酸，令味覺麻木，和美酒不配搭。Simone讓記者嘗試他們製作的黑醋，先試12年Affinato級別，味道不酸，反而帶甘甜，質地濃稠。親身試過，才明白甚麼是有木香，尤其aftertaste帶有果香和木味，確實令人眼前一亮。36年的黑醋質地更濃稠，果香相對上少，木味更強，帶有強烈的chestnut味道，黑醋味道本身強烈，配紅酒一流。Simone說，年份較短的用來配沙律、牛扒較好；但年份越久遠的，單吃已經是一種享受。「其實在古時候，黑醋本來是藥，對喉嚨好，可以開聲。」

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黑醋源自釀酒誤會 女兒出生家中也要釀黑醋

由藥物變成美食，黑醋的起源，自身也是個美麗的意外。相傳當時釀酒工人將一批葡萄酒遺留於橡木桶，發現時，葡萄酒已變酸，但意外發現變酸後散發獨特酸香，誤打誤撞出歷史上第一瓶黑醋，後來口碑傳開，成為當地名產。意大利人重視家庭，當地也有類似中國「女兒紅」的傳統，在女兒出生的時候就會為她釀黑醋，待成年結婚日，會裝瓶作贈禮，並將木桶給丈夫，「這樣就像跟對方說：你要好好照顧我的女兒一樣。」Simone說道。

Simone笑說，家中妹妹待嫁，還有她的黑醋，究竟還要陳釀多長時間呢？他連忙說：我們永遠都不會說「old」。他慶幸自己的父親有他幫忙製作黑醋，全因他自小已經是好幫手。「在Simone四五歲時，我常帶他一起見客。我們想讓客人試味，但他總是要求自己先試味。」爸爸笑說。現時兩人拍住上，一起工作，但爸爸早已將工場大部份的工作交給Simone處理。「我們工場有25條鑰匙，每一條鑰匙可以開一道門。在5年前，我拿到第一條鑰匙，爸爸說：『現在開始工場由你話事了。』這好像象徵自己被信任，不過，我現在只有8條鑰匙。」Simone笑說。現在陳釀的過程大部份也是由他發揮，爸爸只保管一些超過幾十年黑醋珍藏的鑰匙。

釀黑醋如婚姻 天份源自熱情

Simone有天份嗎？「當然，當然。」自信的Simone聽到記者的問題，在旁邊靦腆得像個小男孩一樣，爸爸續道：「製作黑醋其實是很個人的，例如去葡萄園選擇不同品種的葡萄，選擇不同的木桶、製法，也會帶出不同的結果。我有我的口味，他也有他喜歡的，其實不能說誰比誰好，黑醋的美妙就在於『各有各的特色』。」

「這40年來我仍然不斷工作，對我來說，這不只是工作，是熱情一直在推動我。對他來說也是一樣，他在這個環境長大，這不只是工作，是熱情在支撐他。」在爸爸身旁的Simone默默點頭，自4歲開始就在父親旁邊學習的他，對黑醋自有特別的感覺，「其實釀醋就像結婚一樣，你不會將愛宣之於口，但你會和這些產品一起成長、經歷。你只能從人的口味去學習，不斷練習，讓自己知識有所增進。某程度上這讓你覺得感動，因為你努力的痕迹，就在黑醋中。」

La Vecchia Dispensa

Piazza Roma, 3 - 41014 Castelvetro (MO)

後記

這次意大利的美食之旅，在2020年的2月進行。當時未有肺炎，意大利人仍然熱情如火，晚晚到餐廳酒吧狂歡。在美食之國，到訪當地人推崇的美食之都Modena和其他附近中部城市，你會明白為何意大利出產如此多的美食——因為廚師、背後的製作者全都貫注畢生的精力在食物之中。美食之旅走訪頂級芝士Parmigiano Reggiano農場、頂級黑醋Balsamic Vinegar工場、火腿之王Culatello餐廳，每人故事不一，但對美食的堅持始終如一。一場肺炎，偏偏選中這個意大利美食地帶，疫情最為嚴重。事過一年，意大利的餐廳和香港一樣，10點後便要關門大吉。然而，世界變天，他們還是努力工作，堅持讓美食撫慰失落的心靈和舌頭。（意大利三之三，全系列完）

記者：袁志敏

攝影：林亦

編輯：鄒仲安

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