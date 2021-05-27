半年一度的一田購物優惠日在昨天（5月27日）已經開鑼，活動一連七天到6月2日，在購物優惠日開幕首天早上8時半，我們來到沙田新城市廣場的一田百貨分店，未開門卻已經看到大排長龍，排頭位的黃小姐表示她在前一晚（5月26日）晚上6時多已經來排隊，排了15小時只是為了購買Switch遊戲機，她更說：「家中沒有Switch，因為購物日價錢十分吸引，主機連軚盤及一款遊戲也只是$1,645，所以她便早一天排隊購買。」而另一位陳先生在27日當天早上6時前來排隊，而也是想購買Switch遊戲機，但是他排第四位，可惜Switch遊戲機每店只限售三套，因此他估計未能買到。他說只好進去踫踫運氣買其他東西，而他心水產品是電器及體育用品。

每日限量貨品低至一折 超市排長龍

一田購物優惠日七天均有低至一折不同的限量貨品，電器、廚具、床上用品等均也不同的拆扣優惠。而整個一田百貨最多人的地方就是超市，入超市拿手推車更要排隊，不過秩序還可接受。這次購物優惠日一田超市特別增設「買一送一」專區，以及「100元四件」專區等等，想知道有甚麼貨品及優惠？立即睇片啦！

一田購物優惠日

日期：即日起至6月2日（超市延長至6月9日）

地點：全線一田百貨、一田1超市及特別展場

記者：鄭煒霖

攝影：魏子朗

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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