香港拯救貓狗協會在上周日（16日）舉辦的的狗狗領養日已完滿結束，不過當中5歲的三腳唐狗Bailey仍無人問津。其實自2019年3月獲救起，Bailey已經參與過無數的領養日，可惜苦等了兩年卻仍未尋得新家。

Bailey本來與十多隻流浪犬生活在大埔，有次在失蹤三天後拐着腳地回到原居的村子。當時牠的右前腳血肉模糊，近腳掌位置更皮肉盡失至只剩下白骨。求助人估計Bailey誤中了山上的捕獸器，極力掙扎時把傷口拉扯至皮開肉綻，更有可能為了逃脫而直接把潰爛的皮肉咬了下來。香港拯救貓狗協會的義工於是馬上把Bailey送到診所，獸醫診斷指因為右前腳沒有皮肉包裹，神經受損而必須切除，術後的Bailey須要學習用三隻腳走路。

殘障貓狗向來難以送養，如果加上性格不親人便難上加難。香港拯救貓狗協會義工Jessica表示，未知是否因為曾經嚴重受傷，Bailey似乎對人失去信任，性格亦變得容易驚慌。「其實兩年來曾經有人申請領養Bailey，不過因為牠又曾經被暫託家庭不慎走失，差不多一個月才尋回，所以此後協會都對領養申請非常謹慎，生怕領養人未能處理Bailey慌張的性格而使牠再次走失。」希望會有豐富經驗的有心人願意領養Bailey。

記者：黃藹婷

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