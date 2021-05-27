Sony新鏡頭陸續有來，這次實測的是3支主打迷你體積的G系列鏡頭：FE 24mm F2.8 G、FE 40mm F2.5 G及FE 50mm F2.5 G。3支鏡頭的體積、重量和設計都非常相似，而售價也統一為$5,090，可以說是Sony A7C絕配的鏡頭，輕便出行。

迷你3劍客 功能按鍵齊全

與Sony近期推出的鏡頭一致，3支新G鏡都擁有光圈環、自定義按鍵以及AF／MF切換，光圈環支援段落或無段式，方便錄影用家使用。3支鏡頭體積一致，重量僅相差十多克，若果用家會使用雲台拍攝，換鏡頭後也毋須重新平衡。此外，3支鏡頭均使用49mm濾鏡，有點學習Tamron的感覺。對焦速度也毋須擔心，配合A7C的Real-time tracking使用，對焦非常爽快，街拍一流。

40mm F2.5 G焦段萬用

3支鏡頭都是屬於中高階的G系列，使用了金屬鏡身，解像力表現也很好，全開光圈都已經可用，不過24mm F2.8 G不開啓機身修正的話，桶裝變形較嚴重，買家要留意。

雖然3支鏡頭在同焦段中還有其他選擇，不過這3支G鏡的體積、功能和畫質還有很大的優勢，如果你是A7C的用家，也不妨考慮這3支迷你鏡頭。3支G鏡中記者最喜歡40mm F2.5 G，焦段為於35mm和50mm之間，進可攻退可守，非常適合作為街拍鏡頭。

記者、攝影：梁志穎

編輯：鄒仲安

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