現時不少女士選擇遲婚，有的為事業打拼，有的遲遲未遇上真命天子，不過等到時機成熟，卻發現自己有生育問題？其實不育非絕望，今集《健康Body Chat》邀請到婦產科專科醫生楊穎兒及以及單身靚媽Arwen，為大家拆解雪卵及人工受孕須知，還有在外地進行試管嬰兒的情況。

今年42歲的Arwen是一位單身靚媽，育有一個一歲多的兒子Darren。單身的她在2019年遠赴美國進行試管嬰兒，幸運地以38歲的高齡成功懷上Darren，但過程中亦經歷了不少不育媽媽的辛酸。在Arwen 37歲那年，事業有成又未遇上真命天子，於是決定雪卵（雪藏卵子），待日後遇上如意郎君便可生兒育女。怎料經過了連串檢查，醫生告知她的卵巢有提早衰退現象，除了卵子的儲備所剩無幾，更有可能提早出現更年期。晴天霹靂的她立即在診所「爆喊」，醫生亦明言西方醫學難有方法醫治，建議Arwen尋求中醫調理或立即進行試管嬰兒，事情或許有轉機。

AMH指數反映卵巢庫存

其實Arwen會發現自己卵巢儲備量少，是因為進行了抗穆勒氏管荷爾蒙檢查（AMH指數檢查），第一次檢測結果指數低見0.01（正常數值約2.0-5.0）。婦產科專科醫生楊穎兒解釋，AMH指數可反映卵巢儲備，女性出生時所有卵子已在卵巢中，卵泡數目會隨着年紀逐漸減少，因此年紀越大AMH指數便越低。楊穎兒醫生表示，0.01是一個極低的數值，超聲波檢查可能只看見一至三顆卵子的儲備。不過AMH指數低不代表不能懷孕，若卵子質素較高亦有機會成功；只是如果要進行雪卵或人工受孕，須打針刺激卵巢排出更多卵子時，卵巢的反應會較低。

Arwen表示，過去她一邊進修一邊工作，經常要為交功課捱夜，每天只睡三、四小時便要上班，情況持續了五、六年，的確有一定壓力。楊穎兒醫生表示，卵巢儲備最大的影響因素為年齡，其次患婦科疾病，如卵巢囊腫或子宮內膜移位，甚至是自身免疫系統疾病，以及家族遺傳，亦可導致AMH指數偏低。雖然現時未有確實的醫學證據顯示生活或工作壓力有影響，但若然是健康不佳或休息不足，亦有可能影響卵巢功能。

雪卵莫太遲或早

近年不少女明星亦有雪卵，令人開始留意這項服務。楊穎兒醫生表示，卵子數目和質素的確越年輕越好。不過根據現時香港法律，若女士並非因疾病需要而雪卵，卵子最長只可雪儲十年；假如太年輕如20多歲雪卵的話，到30多歲便到期，因此一般可於30歲後至35歲前進行雪卵。不過實情是，很多前往諮詢的女士已年過35歲，所以醫生希望女士較早有認知，上網搜尋相關資料，先看醫生了解一下自身身體狀況，因為根據過往經驗，女士由諮詢至真正雪卵，要經過一番考慮，因此建議及早考慮或計劃。

有意雪卵的女士，一般須諮詢醫生及進行身體檢查，若身體適合，就要在月經完結後立即通知醫生，醫生會進行超聲波檢查，如卵巢狀態適合便可開始。首先注射為期八至十日的排卵針，目的是增加成熟卵子的數目，若醫生觀察到卵泡大致成熟，便會注射破卵針，然後便可抽卵，再以液態氮冷藏。不過要留意雪卵會有一定風險的副作用，如卵巢過度刺激而出現肚痛或肚脹；在抽卵的過程也有機會出血或有感染風險，或令腸道或膀胱受傷，但發生機率較低，整體而言雪卵亦算安全。

求子心切的Arwen不斷四出求醫，不過在香港求醫的成效甚微，最後她在朋友推薦下北上到廣州看中醫，「一個月要看兩次，要託人掛號，早上六時起床到醫院等四、五個小時才看到醫生，花七至八小時才能回港。」中醫的療程包括喝中藥、暖宮、梅花針、艾炙及泡腳，除此之外Arwen亦有服食不同的補充劑，如綜合維他命、Q10及DHEA。經過一年多的治療，Arwen的AMH指數有明顯改善，不過她坦言當初有想過放棄，「其實一直也想放棄，因為一下班就要搭火車，又要掛號又要輪候，每一次檢查驗血的當刻，如派成績表，精神壓力很大。」幸好付出得到了回報。楊穎兒醫生補充，有研究顯示，Q10及DHEA有機會提升女性卵巢的儲備，或對注射排卵針有幫助，但亦有研究顯示沒有幫助，但不論是補充劑或中醫療程，大部份沒副作用，若患者希望嘗試，醫生亦不反對。

赴美進行試管嬰

Arwen的AMH指數回升至0.34後，便於2019年年頭下定決心進行試管嬰兒療程，但由於香港法例只容許已婚夫婦進行試管嬰，Arwen只好考慮容許單身人士進行試管嬰的國家，如俄羅斯、美國及泰國，基於語言及技術的因素，她最終決定去美國進行。進行試管嬰兒的流程，前期部份與雪卵一樣，分別在於試管嬰須在抽卵後與精子進行配對，當成功發展成胚胎後，再放入子宮腔中。

當她決意前往美國後，需要先以視像形式會見醫生，再於香港指定診所進行抽血等各項檢查，有報告後醫生便會與她講解情況，並分析療程的成功率。醫生評估過Arwen的情況後，認為她可以一試，便吩咐她在指定時間內完成避孕藥療程，然後前往美國。Arwen抵達美國後便開始進行促排（卵子），她表示若促卵一次便能抽取到足夠卵子，療程費用約需30萬港元左右，但由於她第一次促排後無法獲得足夠卵子，於是要進行第二次，兩次合共取得六顆卵子，連同住宿、交通及各項醫療支出，Arwen最後花了約60萬港元。

除了取卵外，由於Arwen是單身，所以還要到精子銀行挑選合適的精子。她表示挑選時不只能選擇男士的種族和背景，還可以看男士的外貌。因為擔心混血兒會承受更多目光，Arwen最終選擇了華人血統。

卵子和精子都有了，經醫生篩選後，只剩兩顆卵子成功發育成胚胎，醫生評估後認為有一定成功率，Arwen便決定放手一搏，最終一擊即中。成功植入胚胎後，Arwen還要面對一項艱巨任務──注射黃體酮（俗稱：油針）及雌激素，當時她要每天注射黃體酮，但油份短時間內難以吸收消除，因此最高峰時腰圍有40吋，她認為這歷程是最痛苦的。楊穎兒醫生解釋，補充黃體酮的目的是令子宮內腔環境適合胚胎着床，美國流行用注射形式，但其實亦有其他方法可以補充黃體酮，如陰道塞藥或口服藥物，有助減輕女士負擔。

人工授精VS試管嬰兒

楊穎兒醫生表示，若夫婦有定期同房，沒有避孕下一年亦未能成功懷孕，醫學上便定義為不育。求診夫婦要先進行檢查確定成因，再由醫生為他們製定合適的懷孕方案。在香港進行生育治療，成功率最高的是人工受孕，當中包括人工授精及試管嬰兒（又稱體外受孕）。

人工授精（IUI）是一個較為簡單的方案，女士須進行促排但毋須抽卵，促排後只須以導管把丈夫的精子放入太太的子宮腔內，過程簡單快捷，主要適合丈夫有輕微精弱、太太有輕微子宮內膜移位，或原因不明的不孕夫婦。若女士的輸卵管通暢，而丈夫精子有一定質素，便可考慮人工授精，成功率約有一成至一成半。

假如夫婦年齡較大、女士卵巢功能較弱、輸卵管堵塞或男士精子有嚴重缺憾，便須進行試管嬰兒。試管嬰兒的成功率較高，一般有三至四成。值得一提是，無論是人工授精抑或試管嬰兒，同樣涉及風險，包括多胞胎、卵巢過度刺激、流血及發炎風險等。

楊穎兒醫生最後提醒，年齡是最影響卵子質素的原因，年過三十歲又未有生育打算的女士，如想雪卵應盡快諮詢。其次，她認為人工受孕療程為身體帶來的不適很少，反而是夫婦們的精神壓力很大，所以希望大家能樂觀面對。

記者：曾怡

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）