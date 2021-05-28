最近《ERROR自肥企画》中肥仔（梁業）及dee（何啟華）幾位到大埔猛鬼橋靈探，不少網民聲稱看到節目中有疑似靈體出現。讓這個本已充滿靈異傳聞的地方再掀起討論。今集有《怪談・異動中》主持Giann及玄學法科KK師傅大談兩位曾到大埔猛鬼橋的經歷，究猛鬼橋是否如此「猛」？

猛鬼橋的由來，源自1955年8月28日的山洪暴發意外，當日有小學師生到大埔滘松仔園進行戶外活動時，28人於山洪暴發意外中被洪水沖走而離世。此後就出現很多靈異傳聞，傳聞那裏發生過不同的交通意外，更有傳聞指早於1955年的山洪暴發意外，就曾經發生興建蓄水池工人於溪澗識遭洪水沖走，為這個地方增添不少靈異氣息。而Giann到猛鬼橋拍攝節目前，亦從工作人員身上聽到有關靈異傳聞：「猛鬼橋那邊是松仔園，外面就是公路。聞說在公路的地方不時有人駕車經過時會看到有小朋友招手截車，但駛近就消失了，所以大家都知道那裏會有很多鬼小孩出現。」而拍攝當日明明是夏天，但Giann在現場仍感到陰涼。

除了現場環境陰涼，Giann拍攝時也遇到靈異事件。「當時攝製隊在橋上，師傅跟我看完石碑，正在解說的時候，我們所有人突然聽到樹林方向有口哨聲，而且不只是發生一次，而是在我們說話時突然有人吹口哨，好像是在叫我們一樣。此外我看樹林方向時，更看到一點白光在樹間飄來飄去，感覺就好像有人拿電筒照射的感覺，但那裏不可能有人。」對此KK師傅表示Giann應該遇到靈體，不過她看到的白光應該是「鬼火」。「其實鬼火即磷火，雖然那裏不是填場，但可能有不少人的金塔，因此出現。」不過KK師傅認為Giann遇到的一定是靈體。

因當年的山洪暴發意外，猛鬼橋立了一個石碑紀念事件及遇難者。在《ERROR自肥企画》中肥仔按要求呼喚石碑上其中一位遇難者的姓名，其後在溪流中滑倒受傷，同時Dee亦疑似遇上靈體。事後有些網民聲稱看到Dee身旁有個小朋友靈體。對此KK師傅表示他從節目片段中也感受到有靈體出現在Dee身旁，「是有一個平頭裝髮型的小朋友，如果我沒有看錯，他只是在吹氣而已。」不過KK師傅認為去靈探不要做出喚靈的舉動，因為這樣猶如跟靈體「挑機」，容易惹禍上身。

記者：陳靜雅

編輯：鄒仲安

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