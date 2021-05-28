媽媽懷胎十月，產後要恢復身體狀態，同時要照顧初生嬰兒，更令身心憊倦。坐月時如果有陪月員，就可以協助照顧初生嬰兒，同時為產後婦女進補調養，安排膳食等。不過，市面陪月員質素參差，有機會危害嬰兒安全。

產後身體多不適 身心壓力大

產後媽媽多會水腫或肚子不適，因產後子宮或會收縮，導致腸道不適。餵食人奶可以增強嬰兒免疫力，而且能促進媽媽與嬰兒的連繫。不過餵人奶絕非易事，產後媽媽易出現乳房脹痛，嚴重可能會無法餵母乳，按摩可以幫助媽媽疏通乳腺催乳。

另外，大多產後媽媽都會時常擔心寶寶出現問題、身體狀況不好，而且每日須不斷泵奶，再加上擔心寶寶，令情緒有很大影響，更可能引致產後抑鬱症。此時要讓媽媽多休息，勿過份擔心，盡可能把奶泵出來，令嬰兒可進食更多。

陪月員質素參差 月子酒店日食6餐陪月幫湊B

媽媽產後須一段時間才能恢復身體狀態，陪月可以令初生嬰兒和媽媽得到更全面和專業的照顧。不過市面陪月員並無統一或官方認可資歷，質素參差，當局亦缺乏監管，不少中介公司均標榜其陪月員具備多年照顧嬰兒經驗，但「多年經驗」定義含糊，並無統一標準。上月就有一名出生只有12日的女嬰，遭陪月員搽生油按摩腹部「古法驅風」，令腹部感染金黃葡萄球菌，而患上腦膜炎。

不過近日，香港有酒店推出坐月計劃，30日的價錢由$60,800至$90,800，酒店房內有雪櫃儲存人奶，還有消毒奶樽機、冷熱濾水機、嬰兒床等設備。酒店的陪月服務質素有保證，坐月專屬樓層的團隊有註冊護士，每天會提供六餐月子餐，包括補身的雞湯、幫助媽媽增加奶水的黑豆飯等，餐單是由營養師設計，既健康又符合產後媽媽所須。酒店的陪月員會24小時當值，包辦寶寶洗澡、餵奶及換片等，亦設有每周一次乳房按摩服務、育成新手媽媽的工作坊，教導餵奶及洗澡等基本知識。

3個坐月貼士

開心媽寶服務有限公司資深陪月導師劉慧嫦 （嫦老師）則接受本報訪問，教3招產後媽媽在坐月期間的注意事項。

一、勤泵奶助上奶

產後媽媽每天要泵奶約10次，如早期奶水不多，可頻密地泵，兩至三小時泵一次，因為勤力地泵奶，讓乳房知道需要奶，身體自然就會上奶。她亦建議媽媽可多喝水，因水是奶的主要成份，亦可以煲魚湯及上奶湯如蓮藕章魚湯、梭羅魚湯、木瓜湯等，通草、王不留行等藥材亦有助上奶，而乳鴿、豬潤、醃製食物等或會令媽媽回奶，減少奶量。

二、按摩胸部

若感到胸部脹痛，可先用熱毛巾熱敷再按摩胸部，讓乳腺變鬆；接着從乳腺上面的位置開始按摩，推至乳暈及乳頭方向，推完可輕按乳暈，但不要按乳頭，這個方法可以令胸部出奶時較順暢。

如果觸摸胸部時，覺得較硬及痛楚，可能是乳腺塞掉。嫦老師建議媽媽塗少許油在手上，或擠出一些奶，令自己的手變得潤滑，再從胸部上方輕力打轉，一直推至乳暈位置，按摩後可嘗試擠奶，看看能否出奶。

三、坐月飲食

而在飲食方面，媽媽應避免進食寒涼、濕熱及生冷食物，如西瓜及白菜；應進食較青綠的蔬菜如菜芯、菠菜等。嫦老師又建議媽媽在煮食時可落少許薑，有助驅寒；但她提醒剖腹生產的媽媽盡量不要下太多薑，因薑為刺激性，或會令傷口痕癢，亦要避免進食花膠、海參等高膠原蛋白的食物，因易長肉芽。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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