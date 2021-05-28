上一集就跟大家補習過電動車的基本須知，現在也是時候讓CarMan兩位主持各自實測一下究竟日用一部電動車是甚麼體驗。Toby Leung今次就選擇了去年香港最暢銷的電動車Tesla Model 3作長測，而Toby Chan則選擇了去年第三暢銷的Hyundai Kona Electric。

Model 3貴Kona$79,200 保險費又貴一截

如果單純計開支的話，Hyundai Kona Electric定必是兩者之間較相宜的一部，事關它的一換一扣稅後的價錢為$275,800，比Model 3 Long Range便宜$79,200。再者Model 3的保險費動輒$10,000-$15,000，而Kona Electric只需$6,200左右。牌費方面亦然，事關香港電動車的牌費是按照重量計算，因此較輕磅的Kona每年只需繳交$1,058，而Model 3需繳交$1,182。話雖如此，倘若要用盡政府一換一補貼的話，原車價較高的Model 3 Long Range會相對比較化算一點。

油車轉電車買家 較容易適應Kona

日用性方面，兩部車可謂走着完全南轅北轍的作風。以Kona Electric為例，由於它本身是建基於一部傳統燃油車，因此Kona的內櫳佈局十分傳統，對於想慢慢適應電動車的用家來說，這種設定或會比較合理。相反Model 3則是顛覆着人類的汽車的認知，儘管面世已有幾年時間，但對於剛接觸Tesla的朋友來說還是會有點無所適從，特別是車上所有功能都由一塊巨型屏幕主宰的時候，適應期實在是長一點。但當閣下熟習了Model 3的操作方式，或許會用不慣其他傳統車廠的出品，情況就像當年的iPhone如何顛覆了大家對電話的認知一樣震撼。

Model 3馬力超班 動力和操控贏條街

講到駕駛感方面，這就不是一場公平的遊戲了，事關Model 3在動力和操控方面都比Kona Electric的先天條件優厚得多。先從動力講起，Model 3 Long Range採用一組75kWh的鋰電池及四驅雙摩打設定，最大馬力為346匹，而峯值扭力更高達510Nm，0-100公里加速只需4.4秒，續航距離廠方聲稱有580公里。相反Kona Electric就採用一組39.2kWh的鋰電池及前置單摩打設定，最大馬力為136匹，峯值扭力為395Nm，0-100公里加速需要9.2秒，續航距離為312公里。

Model 3結構一體化 Kona有響胎情況

再加上Model 3由始至終是以電動車作為開發基礎，因此安放在地台的電池為車子給予更低重心，而Kona Electric只是一部由汽油車演變出來的電動車，因此在結構上會比起Model 3欠缺一份一體化。特別是過彎加速的時候，你會發現前輪驅動的Kona明顯不能控制那強橫的扭力，時常出現響胎的情況。事實上這一點也不只出現於Kona身上，所有由汽油車演變而成的電動車，或多或少都會出現類似情況。

Tesla Model 3 Long Range

馬力：346hp

扭力：510Nm

傳動：75kwh鋰電+前後電馬達，四驅

續航距離：580公里

最高時速︰233km/h

0-100km/h加速︰4.4秒

售價︰$518,750（一換一$355,000）

查詢︰Tesla HK

Hyundai Kona Electric

馬力：136匹

扭力：395Nm

傳動：39.2kWh鋰電+前電馬達，前驅

續航距離：312公里

0-100km/h加速︰9.7秒

售價︰$332,650起（一換一$275,800起）

查詢︰Hyundai HK

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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