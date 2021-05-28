走入森林，往往只能看到樹木的根部；美國加洲的巨杉國家公園動物園（Sequoia Park Zoo）6月4日將會開設紅木森林吊橋（Redwood Sky Walk），讓遊客更近距離觀賞及穿梭無數巨杉之間的雄壯之景。

巨杉國家公園位於美國西部、加洲的尤里卡市（Eureka），當中的上冠層植物有近250英尺高，密集又巨大的樹身互相靠攏，營造出自然的神秘感。而吊橋將架設離地100英尺高，大約400米長。

整個項目用上400萬美元 （約3,100萬港元），以經加工的鋁去建造，左右兩旁加上足夠的護手及鋼絲，保證結實安全。雖然是次吊橋以旅遊為本，但公園方面則指，當中的設計仍有利紅樹林持繼發展，有減低對它們的傷害，會嚴禁遊客親手觸摸。而將來或會有導賞團及橋上瑜伽班，讓更多人在自然中放鬆身心靈。

巨杉國家公園動物園（Sequoia Park Zoo）

開放時間：星期二至日 10am - 5pm（最後入場時間 4pm）、星期一休息

票價：兒童（2至12歲） 12.95美元 （約101港元）；成人（13至59歲） 24.95美元 （約194港元）；長者（60歲或以上） 22.95美元 （約178港元）

網址：https://sequoiaparkzoo.net/

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

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