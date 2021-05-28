上月初捱到想死，2月檔的韓劇差不多齣齣爛，卡士雖強卻全部滑鐵盧。等到4月新劇，先挑了由演技派李帝勳（曾主演《Signal》）孭飛的《模範的士》（又名：模範計程車，모범택시），SBS台開播。故事一開始，講述一名十惡不赦的壞蛋「搭錯車」，上了金道奇（李帝勳飾演、平時偽裝成平凡人）的的士，已知道這位惡人無下場。李帝勳是一名的士司機，在劇裏常常為被害人伸張正義，對壞人以暴制暴，而他原來是武力超強的前特種部隊軍官，更會為無法被法律保護而滿腹冤屈的被害者制定復仇計劃，每每看到他以暴制暴、制裁加害者真的是又爽快又解氣！特別在現在那充滿無力感的社會狀況下，頭幾集打到七彩，拳拳到肉，這是我常說，日劇太文雅講善惡到頭終有報，而韓劇的以血還血更加實況，因此更受現今觀眾歡迎也實在合情合理，總之對壞蛋賤人，一拳𡁻落去，唔使客氣，睇到我頻頻叫好！

改編漫畫

同樣改編自漫畫的《模範的士》/《模範計程車》，初看令我想起上年大熱的《驅魔麵館》，也來自網漫，同樣以暴易暴，不同是沒有鬼怪之說，拍起來更有偵緝推理劇之元素。而劇情背景也有點雷同，《模》講述的士公司「彩虹運輸」是一個地下秘密組織，主要為一群在社會上蒙受冤屈的受害者進行復仇計劃，私下用不見得光的方式懲處那些逍遙法外的加害者。到這裏，我想起電影《英雄本色》的堅哥曾江（雖然佢流好多）。

回說此劇，劇情推進也相當明快，而像蝙蝠洞的大本營雖然有點搞笑兒嬉，但主線還是讓人有追看感，通過頭兩集，《模》劇已快速以第一單案件，完整地呈現的士組織老大張省哲（金義聖飾）的中心思想：「不向惡勢力屈服，我要用我的方式戰勝，我打算回收我們周圍的垃圾們，將那些垃圾跟這世界永遠隔離，由我來教化他們（以惡制惡的概念）」。好有現代蝙蝠俠風範，雖然他們的特技武器相當山寨下。

李絮檢察官愛拳頭

中段女一李絮飾演的姜荷娜與李帝勳的對手戲加重，當中姜荷娜想要透過合法程序來調查案件卻屢屢碰壁的橋段，就是要讓姜荷娜帶出「不是所有事情都能夠通過法律解決的」，這也是編劇透過姜荷娜重新檢視司法界生態的轉捩點（不過，在姜荷娜的心中，法律遠拳頭近，她其實早就深明拳頭比法律重要的道理），而《模》探討着——法律真的是正義的嗎？法律或許是正義，但不正義的是掌權的這些人的心，儘管法律可以制裁壞人，但如果落在不對的人手上，就會變成他們的武器來攻擊無辜受害的人。就像，我們的城市。

報仇製造報仇

到劇情推進後，越見高潮，當中姜荷娜委託金道奇幫手復仇後，通過案件（不能劇透太多，會死的），令姜荷娜雖然明明知道兇手是誰，卻一點也無法利用法律將兇手抓起來，這正是此劇其中一個中心思想——對受害者與遺屬最大的殘忍懲罰。所以這裏也解說了姜荷娜第一眼看到金道奇就懂他之前說的名言：「如果因為那100個人而受害的人，你們可以為他做甚麼？」的真正意義所在。結果，姜荷娜真的委託報仇後還會說：「如果按我的方式不行，我就按你們的方式來做吧。」所以說，很顯然地，只有知道那痛苦的人，才會知道報仇的意義。

換編劇又累事

可惜，本來《模》收視屢創新高，但過了12集後，劇情推進有點不明所以，唔講唔知，原來又換編劇！雖然此舉在韓劇而言也屢見不鮮，但通常中段換編劇或導演，都沒有好結果的。像《驅魔麵館》、《西西弗斯的神話》、《阿爾罕布拉宮的回憶》及《經常請吃飯的漂亮姐姐》等等，結果收視都是下滑的。

換編劇原因，又是老掉牙的編劇與導演炒大鑊！《模》編劇吳相浩因與導演意見分歧，宣佈退出劇組，根據吳編劇說法，是因為「跟導演對於後半段劇情走向無法統整意見，所以才決定下車」，並說「我從第1集到第10集為止一直想維持犯罪劇題材為主線劇本，但是導演卻認為犯罪題材應該停在第10集，要開始進入感情線的部份」，因為無法接受才會退出製作組。喂，無端端要講感情線，咪玩啦！

結果，由12集開始，後期的劇情，可以無端端李帝勳變葉問，一個人打一大堆拿着武器的壞人，一個何止打十個，越打越誇張。而最兒嬉的是站在後面的壞蛋甲乙丙都在跳舞，不出手，同我一齊食花生，相當低智。除了場面，似乎劇情也越走越犯駁，犯駁點到了令人產生想打爆電視機的衝動，睇電視劇而已，何需動氣？結果，在第14集後一度棄劇一周。後來續追，但不斷黑人問號。又一齣高開低走的韓劇，幸好，隔離台還有套見得人的《大發不動產》，還有戲看，下次聊此劇，阿門。

撰文：LY

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